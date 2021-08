Dom i den største narkosag i Nordjylland: To mænd stod bag amfetamin-fabrik

HJALLERUP:"Den største narkosag i Nordjylland".

Sådan betegner anklager Kim Kristensen sagen mod en 32-årig mand fra Silkeborg og en 47-årig mand fra Hjallerup-egnen, der onsdag er blevet idømt fængselsstraffe i den højeste ende af skalaen for fremstilling af hele 56 kilo amfetamin.

Den 32-årige Ricki Riise Kyndesen er blevet idømt 16 års fængsel, mens 47-årig Kim Ole Sørensen fik 14 års fængsel.

Det oplyser anklager Kim Kristensen.

Begge mænd havde retsstraffe fra tidligere narkodomme, som blev udløst ved onsdagens dom.

Ricki Riise Kyndesen havde mest straf i banken. Knap fire et halvt år manglede han af en dom på ni års fængsel, som han fik i 2016 ved Retten i Herning for indsmugling af 14 kilo amfetamin fra Spanien.

Han havde faktisk kun været prøveløsladt i omkring et halvt år, inden han 9. september blev anholdt i Nordjylland, forklarer Kim Kristensen.

Den 47-årige havde omkring et års retsstraf fra en tidligere dom for besiddelse af tre kilo amfetamin.

En hel narkofabrik

Men 9. september klokken 21.20 slog politiet til mod en landejendom nær Hjallerup, hvor Kim Ole Sørensen boede til leje.

Forud lå der kun en meget kort efterforskning, efter at politiet havde modtaget et tip rettet mod den 47-årige.

Politiet fik for alvor mistanke til de to mænd, da de mødtes i Arden 5. september, fortæller Kim Kristensen.

Og da begge mænd fire dage senere befandt sig sammen på ejendommen i Hjallerup, slog politiet til. Den 47-årige blev anholdt på adressen, mens den 32-årig blev anholdt, da han var på vej væk i bil.

Det viste sig, at mistanken var god nok. På ejendommen fandt politiet ikke blot de knap 56 kilo amfetaminsulfat - der er amfetamin i våd tilstand - i murerbaljer, men det var faktisk en hel narkofabrik.

Der var forskellige værktøjer og væsker der kan bruges til at fremstille salgsklar amfetamin samt vægte og salgsposer.

- Det er en ret usædvanlig sag. Jeg er ret sikker på, at vi aldrig har haft så stor en sag i Nordjylland, siger Kim Kristensen der er tilfreds med dagens dom.

En erkendte delvist - den anden nægtede

Den 47-årige lejer af ejendommen erkendte sig under retssagen skyldig i at have fremstillet amfetaminen, men mente, at det kun ville blive til omkring 20 kilo.

Han nægtede, at den 32-årige havde været med til narkofremstillingen. I retten ville han heller ikke svare på spørgsmål fra anklageren, men kun fra sin forsvarer, fortæller Kim Kristensen.

Den 32-årige nægtede sig skyldig i tiltalen mod ham. Han forklarede i stedet, at han knap nok kendte den 47-årige, og at han var på adressen den pågældende aften, fordi han skulle hente en motorcykellift, som tilhørte hans far, fortæller Kim Kristensen.

Den forklaring troede retten dog ikke på - blandt andet fordi, Riciki Riise Kyndesen ikke havde trailer med, og fordi han kørte fra stedet efter to en halv time, uden at have motorcyeklliften med.

Video fundet på stedet

Derudover var der et usædvanligt - men afgørende - bevis i sagen. Politiet fandt nemlig en videooptagelse fra stedet, som var filmet af den 47-åriges videokamera.

På optagelsen, der var filmet samme aften, kunne man se de to mænd stå ved baljen fyldt med narko, fortæller anklageren.

Ricki Riise Kyndesen ankede sin dom på stedet, mens Kim Ole Sørensen udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.