Dorthe sælger friske grøntsager og æg - hun har sin egen måde at holde æggepriserne nede på

ØSTER BRØNDERSLEV: På Grøntsagsgården nær Øster Brønderslev går lige knap 100 høns rundt hos Dorthe Sidelmann, og de virker helt uforstyrrede af udsigten til stigende æggepriser. De lægger uanfægtet hver mellem 0,8 og 0,85 æg om dagen i gennemsnit, så det bliver til en hel del - og foreløbig ligger prisen i gårdbutikken fortsat på to kroner stykket.

- Det er dejligt, når dyrene har det godt, og det er en fryd, når man kan lave et godt produkt. Kvalitet koster mere, men det behøver ikke koste en halv bondegård, mener Dorthe Sidelmann, der holder prisen nede ved, at hun selv producerer tingene.

- Jeg avler selv mit korn, det er en væsentlig besparelse, fortæller Dorthe Sidelmann, der peger på, at kornpriserne ellers er steget til omkring det dobbelte.

- Det betyder meget, at man kan lave noget af det selv, avle i marken og de kan spise græs.

Det holder prisen på æg nede, at Grøntsagsgården selv kan producere det korn, som hønsene spiser. Foto: Bente Poder

Det kan dog godt være, at prisen kommer til at stige lidt, men slet ikke til 6-7 kroner per æg, som det har været varslet på det seneste.

- Mine kommer ikke til at stige så meget. Men det kan godt være de stiger til 22,50 eller 25 kroner for ti. Men det er ikke på tegnebrættet lige nu, siger Dorthe Sidelmann, der også peger på, at det er lettere at holde prisen nede, når der ikke indgår mellemled, der også skal tjene penge.

Høns med god plads

Hønsene går rundt i et stort hegn med plads til at rode i jorden, og der er træer i den ene ende, som de kan gå ind i mellem.

De fleste af hønsene er rødbrune, men der er også nogle i grå farver.

- Det er børnenes høns. De lægger grønne æg, fortæller Dorthe Sidelmann.

Så er der serveret. Foto: Bente Poder

Tre af hønsene er kælehøns og kan tages op. Dorthe Sidelmann kan godt lide at have høns af flere grunde.

- Det er friheden og lyden af, at de har det godt. Det er en fryd at se, at de går og trives. Det giver en ro, fortæller hun.

Når hønsene er færdige med at lægge æg, kan se spises.

- Jeg køber dem, når de er 19 uger gamle, og når de er to år, bliver de lavet til suppehøner. Så der går ikke noget til spilde, fortæller hun.

Hun plukker hønsene og laver pakker med lår og brystkød, som folk selv kan koge suppe af. Det er også under overvejelse, at Grøntsagsgården kan lave færdige supper.

Et kendetegn ved gårdens høns er, at de giver æg med ekstra gule blommer.

- Det er, fordi de får lov at gå og skrabe, og de får friskskåret græs og grønkål om vinteren, og de får knækkede majs, fortæller Dorthe Sidelmann.

Æggene sorteres og gøres klar til salg i gårdbutikken. Foto: Bente Poder

Der er planer om at udvide hønsenes areal, så de kan få endnu mere plads at leve på.

Dorthe Sidelmann og hendes to børn på to og fire år spiser selv mange æg - og hvis nogle af æggene er lidt ude af facon eller for små, så bruger de dem selv.

- Vi kan godt lide smagen og det med at få scrambled eggs en søndag, og så er de gule, ikke blege, fortæller hun.

På den måde går intet til spilde, og det er en central ting på Grøntsagsgården - hvor fx også hønsenes afføring bliver til gødning på markerne.

- Jorden får vores egen husdyrgødning, og der er ingen sprøjtemidler eller kunstgødning, fortæller Dorthe Sidelmann.

Dorthe Sidelmann nyder friluftslivet, hvor hun kan se, at dyrene har det godt. Foto: Bente Poder

Hønsene kan også spise ting, der bliver tilovers fra grøntsagsmarken.

- Vi har vores egen cyklus, opsummerer hun.

Børnene er med i arbejdet på gården og oplever madens vej fra jord til bord. De er med til at fodre høns og pakke æg, og de har lige sat kartofler.

- Det er vigtigt, at de lærer, at æggene ikke bare kommer fra køledisken, understreger Dorthe Sidelmann, der også selv opvokset på landet.

Mange forskellige grøntsager

På Grøntsagsgården dyrker de også virkelig mange forskellige grøntsager. Lige nu kan man se en hel del jordbærplanter og rabarber, og kartoflerne er begyndt at titte op af jorden.

Det er sæson for rabarber. Foto: Bente Poder

Der er også brombær, boysenbær, blåbær, ribs og solbær under opsejling.

I gårdbutikken kan man også købe hjemmelavet marmelade lavet af gårdens egne råvarer.

Gårdbutikken hos Grøntsagsgåtden byder også på hjemmelavet marmelade lavet af friske råvarer fra gården. Foto: Bente Poder

Der går en del timer med at luge mellem rødbeder, persillerødder, pastinakker, squash og alle de andre afgrøder - men Dorthe Sidelmann nyder friluftslivet, hvor fuglene synger.

- Det er dét med, at man sætter noget i jorden, og så kommer det op, og så kan man pludselig spise det, forklarer hun,

Som noget nyt har hun lige fået et lille drivhus, hvor grøntsagerne kan forspire, inden de kommer ud på marken.

I drivhuset kan grøntsagerne forspire. Foto: Bente Poder

En grusvej fører ned til Grøntsagtgården, hvorfra man både kan se høns og marken med grøntsager, når man kommer kørende.

Mange kan godt lide at tage turen derud.

- De kan se, at her går katte og hunde rundt. Hvis nogen har børn med, kan de også få lov at kigge, fortæller Dorthe Sidelmann.

Samtidig er der også mulighed for at få leveret friske varer - Dorthe Sidelmann kører ud med bestillinger i Øster Brønderslev og Brønderslev hver anden uge.

Folk hører om gården via mund til mund metoden, og så er Grøntsagsgården en del af samarbejdet Vendsyssel Fødevarer.

Dorthe Sidelmann har et fuldtidsjob ved siden af Grøntsagsgården - og det er noget helt andet, for her er hun på kontor som revisorassistent.