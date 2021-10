Dorthes valgplakater er ødelagte: - Jeg er vist blevet den mystiske kandidat

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Rundt omkring i Brønderslev Kommune kan man i disse dage finder valgplakater, som er radikalt anderledes.

Oprindeligt var plakaterne forsynet med et billede af en radikal politiker - men de seneste dages regn har opløst og ødelagt de påklistrede kandidatfotos. Så nu er plakaterne helt hvide, og det ærgrer naturligt nok den radikale by- og regionsrådskandidat, Dorthe Kerschus.

- Jeg er vist lidt blevet den mystiske kandidat, siger hun med et smil.

Dorthe Kerschus har oprindeligt prydet mange af plakaterne - og hun indrømmer gerne, at hun ærgrede sig, da hun blev klar over, at regnvejret havde ødelagt mange af dem.

- Man må nok jo ikke sige det, men jeg tænkte: "Sikke noget lort". Hvor er det ærgerligt at have brugt tid og kræfter på at sætte plakater op - og at have fået fat i venner og familie for at få dem til at hjælpe, fortæller Dorthe Kerschus.

Overvejede at undlade plakater

Det er første gang, Dorthe Kerschus stiller op til kommunalvalget. Hun kører parløb med partifællen Janus Hove - og de valgte at få lavet 200 plakater hver.

- Det er tragikomisk. Vi overvejede faktisk at lade være med at opsætte valgplakater, for vi synes ikke ligefrem, at det pryder bybilledet. Og jeg havde også rigtigt mange betænkeligheder ved, om det var lidt for grænseoverskridende at have plakater hængende over det hele. Men efter lange overvejelser, så gjorde vi det - og så sker det her. Men jeg kan kun tage det med et smil, siger Dorthe Kerschus.

Smilet er også til at få øje på i det Facebook-opslag, som hun selv har lavet om de ødelagte plakater. Her skriver hun blandt andet, at

"Det er fjollet. Lidt pinligt. Og spild af ressourcer. Men også lidt sjovt, for der er vel ikke andet end at grine af det. Så kom an med jeres vittige kommentarer, og tag venligt imod min undskyldning for de plakatdele, der måtte ligge rundt omkring (vi samler op løbende)".

Opgaven med at samle de ødelagte plakater op har dog egentlig ikke været så stor.

- Faktisk vil jeg sige, at folk er rigtigt flinke. Hvis der ligger sådan en halv valgplakat, så er der mange, der samler dem op og sørger for, at der er pænt ryddet op, siger Dorthe Kerschus.

En chance for valg?

Det store spørgsmål er nu, hvordan de ødelagte valgplakater kommer til at påvirke chancerne for et godt valg for Dorthe Kerschus.

- Det kan jo gå to veje. Jeg kan jo håbe, at folk kender mig for mit navn, for det er da i hvert fald ikke ansigtet, der kommer til at gøre det nu.

- Men jeg er en smilende rødhåret dame. Det er vist det bedste, jeg kan komme på, siger Dorthe Kerschus, når hun skal beskrive sig selv..

Til signalementet kan man tilføje, at hun er 42 år, 180 centimeter høj - og bosiddende i Dronninglund.

Det er i øvrigt ikke kun i Brønderslev Kommune, at De Radikale har problemer med valgplakaternes holdbarhed. Lignende meldinger kommer også andre steder fra.

- Vi må tage en snak med leverandøren. De ved godt, at det ikke er optimalt, siger Dorthe Kerschus, der faktisk stadigvæk har nogle få plakater på lager.

- Men det bliver velovervejet, hvis de skal op. For de kan kun holde til to dage i regnvejr, siger hun.