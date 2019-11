Drama og dødstrusler i politibil: Tumult kunne være endt med ulykke

NORDJYLLAND:En køretur i en patruljevogn om natten 28. august udviklede sig pludselig dramatisk og faretruende ved Brønderslev.

På bagsædet i politibilen sad en 29-årig mand, som var blevet anholdt i Hjørring med en stjålet knallert. Han var så påvirket, at politiet tog ham med, men under køreturen begyndte han at true de to politifolk i bilen og sparkede ud efter dem.

Den ene af betjentene, som kørte bilen, blev ramt på armen og ramte derefter rattet, så han kortvarigt mistede kontrollen over bilen. På det tidspunkt var politibilens hastighed omkring 120 km/t.

Det lykkedes dog for politifolkene at undgå, at bilen forulykkede.

Nu er den 29-årige mand dømt for "ved grov kådhed eller lignende hensynsfuld måde" at have forvoldt fare for de to politifolks liv og helbred på grund af tumulten i politibilen. Retten i Hjørring fandt også den 29-årige skyldig i dødstrusler mod politiet og for vold, fordi han sparkede en af betjentene på armene.

Han blev også dømt for både hærværk og trusler på en adresse i Hjørring. Det skete 11. juni, hvor den 29-årige stærkt påvirket af narko var brudt ind i et tilfældigt hus - han troede angiveligt, at nogen var efter ham. I huset smadrede han ruder og inventar til næsten 24.000 kr., og samtidig havde han med en hakke slået ud efter en person i huset.

Den 29-årige nægtede sig skyldig og overvejer nu, om han vil anke dommen, oplyser anklager Torben Kaufmann fra Nordjylland Politi.