Dusør i giftsag

STORE VILDMOSE: - Det skal opklares. Det siger direktør Nicolaj Jørgensen fra Brunder Nedbrydning i Brønderslev, der mandag middag udsatte en dusør på 5.000 kr. for oplysninger, der kan føre til, at synderen, der har lagt gift ud i en sø i Store Vildmose findes.

- Det kunne jo være vore børn, der var kommet i nærheden af giften. Der er da mange børn, der fanger haletudser med mere, bemærker Nicolaj Jørgensen. Det er det værste svineri, jeg har oplevet.

Det er insektgift Carbofouran, der er fundet i fisk. Carbofouran har været totalt forbudt i hele EU siden 2008. Ud over at være livsfarlig for dyr og fugle, også i meget små mængder, kan giften forårsage hormonforstyrrelser og nedsat fertilitet hos mennesker.