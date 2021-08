Dykkere vil have havfruen: - Vi vil sænke hende i havet uden for havnen

ASAA:Arvingerne efter billedhuggeren Edvard Eriksen, skaberen af den kendte havfrue i København, kræver skulpturen ”Mod hjemve” fjernet fra havnen i Asaa og destrueret, da den, efter deres mening, er et plagiat.

I Asaa er forsøger havnens bestyrelse nu at finde en mindelig løsning med arvingerne, og seneste nyt er et forslag fra Asaa Dykkerklub.

- Vi vil gerne have Asaa-havfruen og sænke hende i havet på et rev uden for havnen. Så ville hun være ude af syne, og hun kunne blive en fin attraktion for dykkere, siger Jackie Jakobsen, formand for Asaa Dykkerklub, og tilføjer, at forslaget egentlig begyndte som en joke.

- Men jeg synes faktisk, det er et godt forslag, og det ville være en stor ting for Asaa, hvis vi kunne få lov til det. Men det er vi slet ikke herre over, siger Jackie Jakobsen og henviser til havnens bestyrelse, der har haft møde om havfrue-krigen.

- Vi vil rigtig gerne finde en mindelig løsning med arvingerne, men vi har ikke lige et konkret forlag til, hvad sådan en løsning kunne være, siger havneformand Thomas Nymann Geller.

- Havnens advokat venter på et udspil fra arvingernes advokat, så vi gør ikke noget lige nu. Men jeg ved heller ikke, hvad en mindelig løsning kunne være, siger Thomas Nymann Geller.

Han tilføjer, at det er svært at forestille sig, at det kunne handle om penge.

- Vi er bare en fattig havn med 140 medlemmer og har ikke råd til at betale en masse penge. Så skulle vi til at optage et større lån, og det er ikke realistisk, siger Thomas Nymann Geller, der godt kender forslaget fra Asaa Dykkerklub, da han er næstformand i klubben.

- Det begyndte som en joke, nu må vi se, om det kan blive til mere end det. Vi er i alt fald kede af hele sagen og vil gerne bare have den afsluttet på mindelig vis, siger Thomas Nymann Geller.

Granitskulpturen ”Mod hjemve” er skabt af kunstneren Palle Mørk fra Brønderslev og var en jubilæumsgave opstillet i 2016 yderst på molen i Asaa Havn.

Palle Mørk har tidligere afvist, at hans skulptur skulle være et plagiat af Den Lille Havfrue i København.