Dyr benyttes i pædagogikken

BRØNDERSLEV: Dyr er et godt, pædagogisk lærings-værktøj. Det siger Tine Bistrup Kornum, leder af Brønderslev Fritidsklub, der har til huse på Sct. Georgs Gården på Nordens Allé i Brønderslev.

Fritidsklubben har nemlig fået en flot dyregård, der er indviet med pølser og kage til forældre, børn og gæster.

Går godt i spænd

- Grundtanken med hønseholdet er, at børn og dyr går godt i spænd. Børnene kan se hele den cyklus, det er fra de giver hønsene mad, omsorg og pleje til, at de henter nylagte æg.

- Vi må ifølge Fødevarestyrelsen gerne bruge æggene i vores eget køkken, så længe vi varmebehandler dem.

- Vi har købt silkehøner og én hane, som er blevet taget rigtig godt imod af børnene.

- Silkehøns er meget omgængelige og børnene tager dem op og kæler med dem. Vi kan allerede håndfodre nogle af hønerne og planen er, at de skal gøres meget tamme.

Weekendvagter

- Planen er, at børnene på skift skal passe hønsene i weekenderne, hvilket ikke kræver det store, da de i grunden bare skal lukkes ud om morgenen og ind om aftenen, for at være i sikkerhed for Mikkel Ræv, fortæller Tine Bistrup Kornum.

At bruge dyr som lærings-værktøj, har mange positive virkninger. Samværet med dyr giver ekstra nærvær. På sigt er det planen, at vi vil have et par kælegrise, hvis vi kan få tilladelse.

Udover at vi har bygget dyrehus, har vi ligeledes indhegnet området for at sikre, at hønsene kan færdes frit på græsplænen i åbningstiden, men også for at signalere at området kun er for medlemmer og ikke for udefrakommende.

Virkelige dyrvenner

Fire af børnene, Signe Kristensen, Katrine Trab Sørensen, Filip Klon og Christian Beshara fortæller, at de alle har dyr derhjemme.

- Vi elsker dyr, siger de fire samstemmende.

De har alle sagt ja til at være med til at passe dyrene.

- Vi glæder os hver dag til at vi skal se til dyrene, fortæller de.

Brønderslev Fritidsklub er et tilbud på Sct. Georgs Gården til børn i alderen 4. - 7. klasse.