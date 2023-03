Værtshus stadig til salg: Nu kommer Carsten med et særligt tilbud

Carsten Nørgaard har besluttet sig for, at han gerne vil videre til noget andet i sit arbejdsliv - og derfor satte han tilbage i efteråret sit værtshus, CT Bar, til salg efter 17 år bag bardisken.

Men selv om der har været en vis interesse for at købe værtshuset, er det ikke blevet til et salg.

Derfor spiller Carsten Nørgaard nu en trumf på banen: Han tilbyder et sælgerpantebrev.

- Jeg ved jo, at det kører godt dernede. Det har kørt stabilt i alle de år, jeg har været der, fortæller Carsten Nørgaard.

Carsten Nørgaard satte sit værtshus til salg i efteråret, men det er endnu ikke blevet solgt, så han er stadig at finde bag baren. Arkivfoto: Bente Poder

Et sælgerpantebrev indebærer, at køberen kan afdrage noget af købssummen til sælgeren over tid mod, at sælgeren har pant i ejendommen. Det vil betyde, at køberen skal låne mindre i banken, og det kan måske gøre en forskel.

- Jeg ved lige nøjagtigt selv af erfaring, at når man går i banken og siger, at man vil låne til et værtshus eller en café, så griner de bare af en, er Carsten Nørgaards oplevelse.

- Jeg tror, det her vil hjælpe. Hvis man skal have lån i en ejendom og sender en ned for at vurdere, så kan jeg måske være lidt behjælpelig med et sælgerpantebrev.

Alternativt er han nu også åben for forpagtning i stedet for salg - på den måde kan en køber for eksempel lave en forpagtningsaftale for tre år og bevise over for banken, at de kan drive det.

- Men så risikerer jeg at få det tilbage, det er ikke min favoritløsning, siger Carsten Nørgaard, der har et ønske om at komme over i et 8 til 16-job, inden han fylder 50 år.

To seriøse købere

Der har dog ikke været helt stille, siden værtshuset blev sat til salg. Carsten Nørgaard har haft to seriøse henvendelser, som han troede lidt på, men det er indtil videre ikke blevet til noget.

- Det går stille og roligt. Der har været lidt interesse, og mange har været inde og kigge på opslaget, fortæller Carsten Nørgaard.

CT Bar er til salg. Arkivfoto: Bente Poder

Også i selve baren har emnet om nye ejere været oppe at vende.

- Det har mest været snak. Det er tit i weekenden, at folk siger, at de godt kunne være interesserede, men når det så bliver mandag, hører man ingenting, konstaterer Carsten Nørgaard.

Udeservering i sigte

Carsten Nørgaard peger på, at der er planen om forandringer på Banegårdspladsen, hvor der skal bygges - og at der er udsigt til, at CT Bar om et par år kan få udeservering med cirka 30 pladser på det kommende torv.

- Så bliver det pludseligt interessant, mener han.

Hvis ingen køber melder sig på banen, har han dog ikke planer om at lukke sit værtshus.

- Så kører jeg det videre. Det er planen, siger Carsten Nørgaard - der dog ikke vil afvise, at han kan finde på at rykke væk fra bardisken, hvis drømmejobbet dukker op.

I så fald bliver det med nogle andre til at køre det videre for ham imens, for CT skal gerne være i fuld gang indtil et salg, da det er lettere at overtage noget, der allerede kører.

- Folk er vanemennesker. De kommer, hvor de er vant til at komme.

CT Bar ligger centralt i Brønderslev lige over for Banegårdspladsen. Det fremgår af ejendomsmæglerens annonce, at lokalerne er på 176 kvadratmeter indeholdende ca. 50 siddepladser og en bar med 17 siddepladser. Der medfølger også en stor rygekabine. Prisen er 1.898.000 kroner, og sælger vil gerne stå til rådighed med oplæring eller hjælp i starten.