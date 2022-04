Efter butikslukning og corona: Forening med familiecenter i Ghana vil være mere synlige

BRØNDERSLEV:Den Brønderslev-baserede forening From Heart to Hand, der driver et familiecenter i Ghana, har ligget noget stille i Brønderslev under corona.

Men nu er de ved at komme i gang igen med flere aktiviteter, og deres engagement i Ghana er lige så stort, som det hele tiden har været, selv om foreningens stiftere, Liane Løth og Benson Appiah, nu er bosat i Danmark.

Men de seneste par år har budt på forandringer i foreningen, det tidligere var kendt for at drive Lianes Bazar i Bredgade i Brønderslev, men den lukkede i 2019.

- Butikken gav mindre og mindre overskud. Det blev moderne, at folk selv solgte deres ting, og der var meget konkurrence på genbrug. Vi havde 30 frivillige i butikken, og vi kunne bruge de frivilliges tid bedre, fortæller Liane Løth.

Man blev i bestyrelsen enige om at sige lejemålet for butikken op og kaste sig over det frivillige arbejde på nye måder.

- Vi har nogle med interesse for at søge fonde og legater, og vi var klar til andre arrangementer lokalt, så vi ville blive set i bybilledet. Men så kom corona, husker Liane Løth.

Familien bor i dag nær Serritslev, hvor de er aktive i foreningen From Heart to Hand, der ved hjælp af 30 frivillige i Brønderslev støtter foreningens familiecenter i Kumasi i Ghana. Foto: Henrik Louis

Også i Ghana ramte corona, og dermed berørte det også foreningens familiecenter, hvor der er tilknyttet 25 familier.

- De lukkede hele landet ned, og der blev udgangsforbud i det område, vi er i, i Kumasi. Det ramte hårdt. Når folk ikke må gå udenfor, kan de ikke tjene penge, fortæller Benson Appiah.

- Skolerne var lukkede et år. Det var virkelig ikke godt for børnene, men de er startet igen, supplerer Liane Løth.

På centret er der nogle akutpladser, hvor man kan bo, mens andre familier bor i eget hjem men får hjælp fra centret.

- Vores arbejde er at forebygge, at børn ender på børnehjem. Vi hjælper forældre i gang med arbejde og uddannelse, de fleste har en lille forretning, de driver ved at sælge grøntsager eller andet, fortæller Liane Løth.

Flere foredrag

From Heart to Hand vil gerne blive mere synlige i Brønderslev og arbejder på det mål på flere måder.

- Vi skal ud at holde foredrag, fortæller Liane Løth, der nogle gange er af sted selv, mens Benson Appiah også er med andre gange.

Bestyrelsesarbejdet i foreningen er også godt i gang igen.

- Nu må vi mødes og søge fonde og legater. Vi planlægger nye arrangementer, og vi hare en del frivillige, der laver håndarbejde og mødes om det og laver varer, vi kan sælge i From Heart to Hand, fortæller Liane Løth.

Liane Løth er formand for From Heart to Hand, der nu efter coronaen er i gang med at gøre sig mere synlig i Brønderslev, hvor de tidligere drev butikken Lianes Bazar. Foto: Henrik Louis

De er også aktive på de sociale medier, hvor det fx for nyligt hurtigt lykkedes at skaffe en donation til en mor, der skulle til lægen med sine børn.

- Vi fik lynhurtigt samlet penge ind til at hun kunne komme til lægen og få medicin og få børnene i skole igen. Det sammenhold, det har vi stadigvæk, fortæller Liane Løth.

Foreningen har også cirka 100 personer, der betaler til et sponsorbarn i Ghana.

From Heart to Hand vil også gerne sende studerende på praktikophold på familiecentret - det har de også gjort tidligere.

Splittet mellem to lande

Liane Løth har boet i Ghana i 12 år, men for fire år siden flyttede hun og Benson Appiah til Danmark, hvor de bor nær Serritslev.

Før corona var de jævnligt i Ghana, men det har ikke været muligt de seneste par år. I stedet har de en ansat, der kører centret.

- Projektet kører super fint, fortæller Liane Løth, der sammen med Benson Appiah har hjulpet til på distancen.

Brønderslev-foreningen From Heart to Hand driver et familiecenter i Ghana. Foto: From Heart to Hand

Der er også sket flere nye ting i Ghana - blandt andet er der kommet workshops for unge mødre, og der er blevet lavet en bygning til børnehave og dagpleje.

Det kan godt være en splittelse for parret at bo i Danmark og brænde så meget for Ghana.

- Det har været en udfordring. Vi kom hjem for børnenes skyld, og vi har begge gode jobs og gode kolleger, men det giver ikke mening på samme måde som projektet i Ghana, fortæller Liane Løth.

Deres tre børn, Alfreds, Wilma og Viola, er godt i gang med livet i Danmark, og Benson Appiah peger på, at sundhedssystemet i Danmark er meget bedre end i Ghana.

- Her er et helt andet sikkerhedsnet med alting, konstaterer Liane Løth.

En anden forskel på familiens to hjemlande ligger i måden at gå til tingene på, oplever de.

- I Ghana er det hele ikke så planlagt, folk er meget mere afslappede. I Danmark er det meget mere hektisk. I Ghana deler man det, man har, og man er altid velkommen og behøver ikke ringe først, fortæller Liane Løth.

En stor oplevelse

Benson Appiah er faldet godt til og er blandt andet blevet fodboldtræner for sønnens hold og går i sprogskole, men han har også oplevet kulturforskelle - fx at folk i bussen i Danmark er stille og ikke snakker med hinanden.

Og så har han oplevet noget nyt og stort, da parret fik deres tredje barn i Danmark.

- Ved vores to børns fødsel var jeg ikke med til fødslen. Nu havde jeg chancen for at være der, og det var en virkelig stor oplevelse at være med til det, fortæller Benson Appiah, der også oplevede at få 14 dages barsel fra sit job.

Benson Appiah har oplevet kulturforskelle ved at flytte til Danmark - fx snakker folk ikke sammen i bussen, som man gør i Ghana. Foto: Henrik Louis

- Vi savner Ghana, og det vil altid være en splittelse, men vi har det rigtigt godt, opsummerer Liane Løth.

Nu gælder det altså om at gøre en forskel fra Danmark af og at få aktivitetsniveauet i foreningen op efter corona.

Og det er planen, at familien skal en tur til Ghana til sommer.

Næste arrangement i From Heart to Hand er i gang - de udstiller frem til udgangen af april på Brønderslev Bibliotek, hvor man kan se ting fra Ghana, håndværk fra de danske frivillige og billeder af foreningens fadderbørn.

23. april holder foreningen generalforsamling, hvor der også bliver et foredrag.