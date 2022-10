Privat børnehave bliver lukket af kommune - har sidste åbningsdag på fredag

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommune trækker tilladelsen til at drive den private daginstitution Børnehuset Stjernestunden i Brønderslev. Det betyder, at børnehaven har sidste åbningsdag på fredag, og at børnene skal ud i andre børnehaver og vuggestuer.

- Vi har haft skærpet tilsyn dernede fra maj måned af, og vi har forsøgt at hjælpe med guidning, og der har været møder. Men vi har ikke kunnet se tilstrækkelige skridt. Der er sket forbedring, men ikke i en grad, som er ønskelig, og derfor er vi nødt til at trække deres godkendelse, fortæller børne- og kulturdirektør i Brønderslev Kommune, Vibeke Post Madsen.

Af tilsynsrapporten fremgår en del kritik.

- Det er jo ikke bare en ting, det er et helhedsindtryk. Det har handlet om, at der har været situationer, hvor børnene har været talt hårdt til i et hårdt sprogbrug. Der har været situationer, hvor børnene har været overladt til sig selv, og der har også være farlige situationer, opsummerer Vibeke Post Madsen.

Der sker nu dét, at forældre og børn får hjælp til at komme videre.

- Vi har jo pasningsgaranti. Vi vil gøre alt for at hjælpe. Forældrene bliver kaldt ind til møde i morgen (onsdag, red.), hvor pladsanvisningen deltager, og vil hjælpe forældrene med at finde et andet tilbud. Det er selvfølgelig enormt træls, at det her skal ske, både for forældre og institution, men vi er nødt til at sætte børnene først. Det var dét, vi vurderede under omstændighederne var det rigtige at gøre, fortæller Vibeke Post Madsen.

- Vi skal finde en løsning til alle børn, og vi skal hjælpe de forældre, der bliver fanget i den her situation.

Nordjyske arbejder på af få en kommentar fra Børnehuset Stjernestunden.

Opdateres...