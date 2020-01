Efter Hedelund-brand: Nu går styregruppe i gang med arbejdet

BRØNDERSLEV:Efter branden, der i 2018 udslettede den kommunaltejede Restaurant Hedelund i Rhododendronparken, gav Realdania tilsagn om 250.000 kroner til projektudvikling. Det arbejde med at genskabe og nyfortolke Hedelund går nu i gang, og den nye styregruppe mødes første gang den 20. januar.

Samtidig indtræder Realdania i styregruppen med sin projektchef Björn Emil Härtel Jensen, der har stærke kompetencer inden for strategisk nyudvikling. Brønderslev kommune supplerer desuden styregruppen med kommunens chef for fritid og kultur, Lotte Worup, der bidrager med kompetencer og viden inden for kulturområdet.

Styregruppen

Styregruppen består herefter af:

Karsten Frederiksen (Økonomiudvalg og Formand for styregruppen)

Arne M Jensen (Økonomiudvalg samt erhverv og turisme)

Niels Vestergaard Salling (økonomiudvalg)

Anni Schjönning (Parkgruppen og den runde pavillon)

Lotte Worup (chef for Kultur og fritid)

Björn Emil Härtel Jensen (Projektchef i Realdania)

Jens Davidsen (Økonomidirektør)

På styregruppens første møde vil der være fokus på at få fastlagt rammen og processen for det nye projekt, og gruppen lover løbende at orientere om processen og mulighederne for at deltage i udviklingsarbejdet.