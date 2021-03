Efter indbrud i varebiler: Nu har politiet anholdt to mænd

SÆBY/BRØNDERSLEV:Efter flere indbrud i varebiler i Sæby og Brønderslev har politiet nu anholdt to polske mænd, som mistænkes for at stå bag indbruddene.

Det fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Politiet udtrykte torsdag bekymring for, at en ny indbrudsbølge i varebiler kunne skylle hen over Nordjylland, som det tidligere er set.

Natten til onsdag blev tre varebiler i Sæby udsat for indbrud og natten til torsdag gik det ud over seks varebiler i Brønderslev.

Der blev stjålet dyrt værktøj, og fremgangsmåden ved indbruddene var den samme.

Men måske har politiet denne gang stoppet tyvene tidligt. I hvert fald blev blev de to mænd - på henholdsvis 27 og 33 år - anholdt fredag morgen og sigtet for de ni indbrud i varebiler.

Men der kan komme flere sigtelser til, understreger Peter Skovbak.

Mændene skal fremstilles i grundlovsforhør fredag eftermiddag, og derfor ønsker politiet ikke at fortælle mere om sagen på nuværende tidspunkt.