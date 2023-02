Efter konkurs: Nye planer for planteskole

BRØNDERSLEV:Det er ikke mere end få uger siden, at Nygårdsminde Planteskole i Brønderslev gik konkurs og måtte lukke. Men nu har nye folk meldt sig på banen - eller faktisk kan man dårligt kalde dem nye.

Det er nemlig Jan Lunde, som i forvejen ejer selve planteskolen og bygningen og lejede det ud til den virksomhed, der nu er gået konkurs. Nu vil Jan Lunde selv åbne planteskole i lokalerne sammen med sin kone, Gitte Lunde - parret bor nabo til planteskolen, hvor de driver Nygårdsminde Vingård.

De har købt det varelager, som var tilbage i den lukkede virksomhed efter konkursen, og de gør nu klar til at åbne den ny planteskole 10. marts.

Planteskolen i Brønderslev lukkede i januar - men nu er nye ejere på banen, og planteskolen åbner igen 10. marts. Foto: Mette Møller

Jan Lunde købte planteskolen tilbage i 2008 og har gennem årene haft den lejet ud til forskellige folk, der har drevet planteskole.

- Jeg købte den for at sikre mig, at der ikke lige pludselig blev lavet byggegrunde der - for at sikre mig, at byen ikke kom tættere på. Men det er også lidt skægt, for da jeg var barn, drømte jeg om at blive gartner, fortæller Jan Lunde.

Det bliver han så ikke helt - men planteskoleejer er da ret tæt på.

En drivkraft for Jan Lunde er også, at han ikke synes, byen skal undvære en planteskole.

- Der skal være en planteskole i Brønderslev. Det skal der, mener han.

Store planer

Det bliver en fornyet planteskole, der møder kunderne. Hele indgangspartiet vil blive fornyet, og planteskolen får også nyt navn: Brønderslev Planteskole Nygårdsminde.

Der bliver et legeområde for børn på planteskolen, blandt andet med en sandkasse.

- Vi vil gerne have fat i de mange familier, der flytter til Brønderslev, fortæller Jan Lunde.

Brønderslev har i en kort periode måttet undvære en planteskole. Men snart åbner en ny planteskole, hvor den gamle lukkede - den hedder Brønderslev Planteskole Nygårdsminde. Frank Sølvmose bliver overgartner, og Jan Lunde bliver ejer. Foto: Mette Møller

Disken bliver flyttet, der kommer nyt inventar, og der bliver indrettet et område, hvor man kan sidde.

- Det skal være en god oplevelse, understreger Jan Lunde.

- Der skal være fagligt kompetent personale, så man kan få vejledning. Det er vigtigt, siger Gitte Lunde, der også peger på, at de gerne vil skabe en hyggelig planteskole.

En idé er også at lave en skattejagt for børnene.

- Det skal være, så man kan tage børnene med. Jeg drømmer også om en voliere med fugle. Det kunne jeg godt tænke mig, fortæller Jan Lunde.

De bliver fire faste ansatte på planteskolen, og Frank Sølvmose, som også arbejdede på planteskolen før, bliver overgartner. Han vil samtidig fortsat drive sin egen virksomhed, Franks Planter.

Frank Sølvmose (tv) bliver overgartner og skal i hverdagen stå i spidsen for planteskolen, som Jan Lunde har købt. Foto: Mette Møller

Jan Lunde kommer selv til at stå for bogholderiet, mens Gitte Lunde står for design og er i gang med at lave et logo til den nye planteskole.

Samarbejde med vingård

Der er også planer om et samarbejde mellem planteskolen og vingården. Nygårdsminde Vingård får sin egen lille butik inde i planteskolen, hvor der sælges vinstokke.

- Vi vil også lave arrangementer sammen og gaver sammen med vin og planter, fortæller Jan Lunde.

Det bliver også et område med overskriften "Det gode liv".

- Udendørs bliver det med planter til det gode liv som aronia og havtorn. Og indendørs bliver det planter, som er gode at have i stuen, fortæller Jan Lunde.

Samarbejdet vil også komme til udtryk i form af kurser - for eksempel i hvordan man beskærer roser eller vinplanter. Og juletræssalget kommer også til at foregå som et samarbejde mellem de to.

Der bliver officiel indvielse af den nye planteskole 1. april klokken 11 med besøg af borgmester Mikael Klitgaard.

Brønderslev Planteskole Nygårdsminde kommer til at have lukket i januar og februar måned.

De indfrier alle gamle gavekort frem til 1. juni.