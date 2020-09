Efter lægeflugt fra sundhedshus: Nu er der nye tiltag på vej mod corona

Region Nordjylland har nu sammen med medejer, Brønderslev Kommune besluttet at skærpe forholdsreglerne mod corona i Brønderslev Sundhedshus.

Det sker efter, at speciallæge i Neurologi, Martin Kelkelund flyttede sin praksis fra sundhedshuset i protest over forholdene, og fordi flere af hans sårbare patienter ikke længere turde komme i sundhedshuset.

Speciallæge i Neurologi, Martin Kelkelund har lagt pres på ejerne af Brønderslev Sundhedshus. Foto: Kim Dahl Hansen

-Vi er kede af, at den pågældende lejer midlertidigt ikke vil praktisere i sundhedshuset. Jeg håber, at vi i fællesskab kan finde frem til en løsning, der gør at lejeren trygt vil komme tilbage hurtigst muligt til glæde for borgerne, siger kontorchef i Sundhedsplanlægningen i Region Nordjylland, Malene Møller Nielsen

Der er lavet en vurdering i forhold til de nationale retningslinjer, som kan og skal bruges i et sundhedshus som i Brønderslev.

- Vi i Bestyrelsen for sundhedshuset har derfor udsendt en vejledning og opfordring til lejerne i sundhedshuset, og der tages aktuelt en række tiltag med mere konkret afstandsmærkning og yderligere fokus på opfordring til brug af håndsprit, fortæller Malene Møller Nielsen.

De eksisterende spritstationer gøres mere tydelige med skilte, og der overvejes om der er behov for flere.

Trappen deles i en op/ned med markering på midten.

Venteområderne gennemgås for at undgå for meget trængsel, og nogle patientgrupper og noget personale kan bruge andre indgang end hovedindgangen.

Bestyrelsen har også iværksat yderligere rengøring i venteområderne.

Tager ansvar

- Det er kun glædeligt, at udlejer endelig tager ansvar for fællesarealerne. Et ansvar, som jeg har påtalt flere gange siden maj 2020, men som udlejer kategorisk har afvist at gå ind i eller tage ansvar for. Tiltagene er med til at højne patientsikkerheden i Brønderslev Sundhedshus i en vanskelig tid med Covid-19, siger Martin Kelkelund, der dog ikke ”falder på halen” over, at man nu bare gør det, man længe har gjort andre steder og skulle have gjort i Brønderslev Sundhedshus for længe siden. Tiltagene betyder, at Martin Kelkelund genåbner sin praksis i Brønderslev fra og med fredag 2. oktober.