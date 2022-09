Efter pres: Denne genbrugsplads får nu åbent om søndagen

HJALLERUP:Søndag kan bruges i både kirker og shoppingcentre samt på fodboldstadions - men ikke så få kan også klemme et besøg på en genbrugsplads ind i kalenderen.

Borgerne i Hjallerup har dog været trætte af, at de skulle køre til Dronninglund for at komme af med alt lige fra pap og haveaffald til udtjente hvidevarer og gamle møbler på ugens sidste dag, idet Hjallerup-pladsen på Håndværkervej ikke har haft åbent om søndagen.

- Vi har i en længere periode fået henvendelser fra folk, der har har haft en ønske om søndagsåbent. Hjallerup er jo en stor by og pladsen har mange besøgende, og det er nu lykkedes at få det passet ind i vagtplanen, så der permanent kan holdes åbent om søndagen i Hjallerup, siger genbrugschefen ved RenoNord - der er fusioneret med AVV - Thomas Thomsen.

Ifølge genbrugschefen sker udvidelsen af åbningstiden uden at indskrænke den andre steder.

Søndags-åbent på pladsen i Hjallerup er gældende allerede fra oktober.