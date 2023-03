Efter pres fra to bestyrelsesmedlemmer: Formand er stoppet øjeblikkeligt

DRONNINGLUND:Søndag kunne Nordjyske fortælle, at Dronninglund Fjernvarme ikke står på den liste hos Energistyrelsen med varmeværker, som giver deres forbrugere ret til at få hjælp til varmeregningen.

Derfor har en gruppe borgere besluttet at anlægge sag mod bestyrelsen af Dronninglund Fjernvarme for ikke at have sørget for, at varmeværket kom på Energistyrelsens liste i foråret 2022.

Søndag valgte varmeværkets formand, Svend B. Bøgh, at meddele bestyrelsen sit stop som formand.

Det fortæller advokat Søren Bergenser, der repræsenterer Svend B. Bøgh og den bestyrelse for Dronninglund Fjernvarmeværk, som sad frem til generalforsamlingen i 2022.

- Kort fortalt er det, fordi Svend ikke længere kunne stå inde for at være medlem af bestyrelsen. Årsagen er, at han oplevede et pres på ham og hans person for at skulle forklare sig på en måde, som han ikke oplevede virkeligheden af, hvad der var sket, fortæller Søren Bergenser på vegne af Svend B. Bøgh.

Er det i forhold til den problematik, der har været omkring varmechecken?

- Ja, det er det. Han har følt, at han fra andre steder i bestyrelsen blev presset til at fremstille sagen på en måde, som han ikke mente, den var forløbet. Derfor ønskede han ikke længere at være medlem af bestyrelsen. Han havde sådan set et ønske om at fortsætte, selvom sagen verserede, men dette kunne han ikke stå inde for, forklarer advokaten.

Afleverede skriftlig opsigelse

Det er helt konkret på grund af et par personer i bestyrelsen, Svend B. Bøgh har valgt at stoppe som formand.

- Ja, et par andre personer i bestyrelsen, som syntes, at historikken i sagen skulle være lidt anderledes, end Svend huskede og så på sagen. Det ville han ikke være med til, siger Søren Bergenser.

Derfor afleverede han en skriftlig opsigelse og havde et ønske og en forventning om, at en forklaring om baggrunden kom på fjernvarmeværkets hjemmeside. Det ønskede den tilbageværende bestyrelse ikke.

- Det sidste var ikke det, der var afgørende, for da havde Svend besluttet sig. Men overordnet set er forklaringen, at man ikke er enige om, hvordan man synes, at forløbet har været omkring det med varmechecken, og at nogen syntes, han skulle huske anderledes, end det han mente, han huskede, siger Søren Bergenser.

- Svend er ked af, at de ikke ville bringe baggrunden for hans opsigelse. Det er egentlig også derfor, han nu ønsker at udtale sig isoleret om dette her. Han er ked af sagen, men at nogen vil sagsøge ham (i forhold til varmechecken, red.), er han afklaret med. Det udløsende er, at han ikke synes, han kan stå inde for den måde, man håndterede det internt i forhold til historikken. Altså at han blev presset til at skulle huske anderledes.

Og det er et par personer i bestyrelsen, som mente, han skulle huske anderledes?

- Ja, det er helt præcis et par personer.

Svend B. Bøgh er selv en del af det område, som aftager varme fra Dronninglund Fjernvarme.

- Så det er selvfølgelig jævnt trælst, når man bliver udsat for dette her. Og når man så bor og har familie i området, er det en tung omgang, konstaterer Søren Bergesen og tilføjer:

- At blive truet med et erstatningsansvar, fordi der er en forsikring, det vil Svend ikke være med til.

Ny formand for bestyrelsen

Carsten Møller Nielsen fra bestyrelsen for Dronninglund Fjernvarme fortæller, at bestyrelsen holdt møde mandag eftermiddag. Her blev der lavet en ny konstituering som følge af, at formanden er stoppet med øjeblikkelig virkning.

- Der er jo ikke så mange mennesker at tage af. Det er en halsløs gerning at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når der skal afholdes en ordinær umiddelbart efter. Så vi blev enige om at vente med at udfylde bestyrelsesposterne til generalforsamlingen den 10. maj, fortæller han.

Selv er han nu formand for bestyrelsen.

- Ja, det blev overladt til mig at genindtræde i formandsposten. Jeg er gammel formand i over 30 år, men gik ud i 2018, forklarer Carsten Møller Nielsen, som genindtrådte i bestyrelsen i 2022.

I forhold til Svend B. Bøghs udtalelser via sin advokat om at føle sig presset til at fremstille tingene anderledes i forhold til sagen om varmechecken, siger han:

- Det er ikke korrekt, det må stå for hans bemærkning.

Hvordan forholder I jer til, at han har følt sig presset?

- Vi kan jo ikke andet end tage det til efterretning. Sådan er det jo.

I opfatter det ikke på den måde?

- Nej, det gør vi ikke.

Er det den samlede bestyrelse?

- Nu er det jo kun rettet mod to personer. Så det er de to personer. Jeg kan kun tale for mig selv, og jeg kan sige, at jeg kan tage det til efterretning. Og jeg kan ikke genkende det.

Så du er en af personerne?

- Jeg er sandsynligvis en af personerne. Det er mig, der har rejst sagen (med varmechecken, red.) i bestyrelsen, siger Carsten Møller Nielsen.