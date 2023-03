Efter trusler og snyd: Grillbar-ejer skal betale tidligere ansatte

Der er nu faldet en dom i sagen mod den tidligere ejer af grillbaren Ædedolken i Brønderslev. Efter en stævning fra 3F Midtvendsyssel og 3F Aalborg har Retten i Hjørring afgjort, at den tidligere ejer skal betale i alt 102.000 kroner for manglende løn til ti tidligere ansatte på grillbaren.

Grillbarejeren har slet ikke reageret på kravet, og derfor har byretten dømt virksomheden til at betale hele det krævede beløb.

- Det er selvfølgelig en sejr for os. Men der er jo mange andre ting i den sag. Medlemmer, der er blevet truet med store erstatningskrav i forbindelse, at de stoppede med at arbejde, siger faglig medarbejder hos 3F Midtvendsyssel, Martin Jørgensen og tilføjer:

- For en del af medarbejdere var arbejdet på grillbaren deres første job, og det er jo forfærdeligt, at de får sådan en start på deres arbejdsliv. Men heldigvis har medlemmerne været gode til at støtte hinanden, siger Martin Jørgensen.

Nordjyske har beskrevet flere tilfælde, hvor helt unge ansatte er blevet truet med at blive afhentet af politiet, hvis de ikke betalte et erstatningskrav på fx 125.000 kroner.

Det var i forbindelse med lukningen af grillbaren i november sidste år, at flere ansatte stod frem og fortalte om det, de havde oplevet. Bl.a. Claus Hansen, som var tidligere madbud.

- Vi er glade for at få en dom, og det bliver nu spændende at se, om vi også får nogle penge. De skal måske komme fra Lønmodtagernes Garantifond. Vi ønsker bare retfærdighed ovenpå den modbydelige behandling vi har været udsat for, siger Claus Hansen, der havde godt 10.000 kroner til gode hos Ædedolken.

54- årige Claus Hansen har været ansat hos Ædedolken i Brønderslev og er blev truet med sagsanlæg Foto: Martin Damgård

Ædedolken skulle have betalt den skyldige løn senest 3. marts, men det er ikke sket. Nu er spørgsmålet så, om den skyldige løn bliver dækket af Lønmodtagernes Garantifond. Selskabet bag Ædedolken er opløst, men der har ikke været tale om en konkurs.

Der kører også en straffesag hos Nordjyllands Politi, og den er stadig under efterforskning. Det handler både om bedrageri af kunder og truende adfærd overfor de tidligere ansatte.

Den tidligere ejer, Marius Flytkjær skriver efter dommen i en mail til Nordjyske:

-Jeg er desværre ikke en del af ledelsen mere i firmaet og mig bekendt har vi intet hørt fra retten i Hjørring om, at mit gamle firma skylder så store beløb. Jeg har ikke andre kommentarer.