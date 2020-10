Efter uro: Sundhedshus coronasikret bedst muligt

BRØNDERSLEV:Ensartede retningslinjer for alle områder i huset og en stribe tiltag direkte målrettet mod coronavirus gør, at Brønderslev Sundhedshus nu kalder sig så coronasikret, som det nærmest er muligt.

Det fortæller hudlæge Carsten Sauer Mikkelsen, der sammen med en af sine kolleger overlæge og praktiserende neurolog Martin Kelkelund i løbet af efteråret har været kritiske overfor de tiltag, der blev gjort i huset i forsøget på at forhindre coronavirus i at udbrede sig.

Martin Kelkelund var sidst i september endda så frustreret, at han en overgang flyttede sin konsultation ud af huset og til sin konsultation i Skagen.

- Jeg kan ikke sikre mine patienter mod Covid-19, sådan som tingene kører nu, og hvor ingen vil tage ansvar, sagde Martin Kelkelund dengang.

Han flyttede dog kun kortvarigt sin konsultation ud af huset og er for længst tilbage i Brønderslev Sundhedshus.

Det er Region Nordjylland og Brønderslev Kommune, der i fællesskab ejer Sundhedshuset og lejer ud til bl.a. praktiserende læger, speciallæger, kommunale sygeplejersker og genoptræning. Fællesområderne er udlejerens ansvar. Og det er specielt her, der har været problemer.

Huset rummer blandt andet udover hudlæge og neurolog også ørelæge, to øjenlæger, fire praktiserende læger og sygepleje samt fysioterapi.

- Nu har vi fået ensartede retningslinjer for hele huset. Vi har fået spritdispensere overalt, der er opsat afstandsmarkeringer på bordene. Dertil kommer, at der er lavet retningsbestemmelser med markeringer, når man færdes rundt på gangene i huset. Og så er der kommet regler om minimering af antallet af pårørende, som må komme med patienterne ved konsultationerne. Her henstilles det til, at der kommer færrest mulige med patienten, fortæller Carsten Sauer Mikkelsen, der selv bruger meget tid på at følge coronasituationen og desuden publicerer artikler og holder foredrag om emnet.

Netop han og kollegaen Martin Kelkelund arbejder blandt andet med patienter, der er på immundæmpende medicin og derfor kunne være specielt modtagelige for corona.

Og de har følt situationen ekstra bekymrende, fordi Brønderslev har været hotspot for corona i over en måneds tid samtidig med, at sundhedshuset dækker er kæmpestort opland med deraf følgende risiko for yderligere spredning i området.

Der er også i sundhedshuset taget skridt til brug af værnemidler i form af visirer, ligesom det henstilles til alle at bruge mundbind, når man færdes i sundhedshuset.

Ud over de nævnte tiltag er der lavet præciseringer, så hvis der er afvigelser fra de fælles retningslinjer i huset, så fremgår det af de enkelte speciallægers hjemmesider.

Carsten Sauer Mikkelsen understreger, at der kan komme yderligere tiltag i sundhedshuset, såfremt situationen omkring corona forværres yderligere.

- Summa summarum, så mener vi nu, at patienterne kan føle sig fuldt ud trygge, når de færdes i Brønderslev Sundhedshus, konkluderer Carsten Sauer Mikkelsen.