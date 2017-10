Egnsmindesamlingen i Try godt på vej

En af formaliteterne er en ændring af vedtægterne for Museumsforeningen for Try Museum. Det forventes at falde på plads på en ekstraordinær generalforsamling 25. oktober på Try Efterskole.

Herefter forestår selve overdragelsen af ejendomme og genstande.

Formanden for Museumsforeningen for Try Museum, Mogens Gregersen, siger videre: - Når formaliteterne er på plads, skal den nye forening for alvor i arbejdstøjet. Formålet med egnsmindesamlingen er selvsagt at bevare genstande og formidle Østvendsyssels historie til alle interesserede.

- Foreningen overtager registraturet fra Museerne, men fremover skal frivillige stå for indsamling, registrering og vedligehold af samlingen.

- Egnsmindesamlingen er som udgangspunkt ikke tilskudsberettiget og må derfor selv sørge for det nødvendige økonomiske grundlag, som tænkes tilvejebragt gennem kontingenter, entre, sponsorater og tilskud fra fonde m.m.

- Derfor skal der laves et program for sæsonen, udover åbent på Museet tænkes gennemført en række aktivitetsdage, levendegørelse af værksteder, købmandsforretning, landbrug m.m. Der skal tænkes i nye muligheder - ingen tvivl om det.

Museumsforeningen håber på stort fremmøde 25. oktober, hvor alle er velkomne også ikke medlemmer. Man kan melde sig ind på dagen, hvis man ønsker det, der er mange der har vist interesse allerede. På mødet vil der blive orienteret om hele forløbet, og der vil blive forsøgt startet en række arbejdsgrupper f.eks. omkring registrering, markedsføring/sponsorater, bygningsvedligehold, programudvalg og meget mere.