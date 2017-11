Ekstra sul til jul

BRØNDERSLEV: 25 gik hjem med ekstra sul til julebordet fra det store bankospil i Brønderslev Hallen. De fik udleveret de kvarte grise, da de skulle hjem. De var lagt på køl. Dog kan den heldige vinder af en hel gris vente med at hente den og skaffe plads i fryseren.

Traditionen tro var der fuldt hus i Brønderslev Hallen. Finn Andreasen fra Brønderslev Idrætsforenings bankoudvalg fortæller, at der var omkring 700, der deltog i bankospillet.

Nogle havde et par plader, mens andre kunne klare 16. Og mange havde forsynet sig med slik, colaer med mere til aftenen. Et par timer før dørene åbnede, mødte de første, for at sikre sig en god plads og for at vælge de helt rigtige og forhåbentligt gevinstgivende plader.

Der var mange andre gevinster end de 25 kvarte grise og den hele gris. Der var også en del andre spil end det sædvanlige.

Frivillige stod for at uddele gevinsterne til vinderne.

- Vi får godt nok nogle traveture, indrømmer Joan Liltorp og Aase Meinert, der var to af dem, der hjalp til.

- Vi blev kontaktet, om vi ikke vil hjælpe, og jeg vil gerne støtte en god sag, siger Joan Liltorp. Jeg hjælper også gerne ved det ugentlige bankospil.

Finn Andreasen roser dem, der gør en stor indsats til glæde for ungdomsafdelingerne i Brønderslev Idrætsforening.

- Vi regner med et overskud på mellem 40.000 kr. og 45.000 kr., fortæller Finn Andreasen.

Han er glad for, at der er ved at blive kørt yngre kræfter i stilling.

Traditionen tro var det H. C. Poulsen, der havde rollen som opråber, og han kom med morsomme kommentarer mellem de tørre tal.