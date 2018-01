Elever en uge uden mobiltelefoner

DRONNINGLUND: Flere gymnasier har i det sidste års tid været offline en dag eller to, men nu tager Dronninglund Gymnasium skridtet fuldt ud med en hel uge offline - som det eneste gymnasium i hele Danmark.

Og hvad vil det så helt præcis sige at være offline?

Jo, det betyder ingen mobiltelefon, for den afleveres om morgenen på og udleveres efter klassernes sidste time.

Ingen computer i timerne, og det trådløse netværk vil være lukket ned hele ugen. Så nu skal eleverne til at finde papir og blyanter frem i timerne, når der skal skrives notater - og lærerne, ja, de er ikke bedre stillet.

For det er slut med powerpoint og andre moderne midler til at formidle undervisning.

Derfor: frem med tusch og almindelig tavleundervisning. De har heller ikke mobilen fremme i frikvarteret. Betingelserne er de samme for både lærerne som eleverne.

Slut med Lectio ...

Når det trådløse netværk er lukket ned, er skolens interne kommunikationssystem lectio også lukket ned.

Det betyder, at klassernes skema og andre meddelelser, der normalt sendes elektronisk, nu bliver skrevet på et stort ark papir, der slås op på opslagstavler.

I frikvartererne, hvor mobilen spiller en stor rolle for eleverne, skal de nu i stedet finde på noget andet at fordrive tiden med.

Til lejligheden er der opstillet bordtennisborde og indkøbt forskellige spil.

Ud med stress-kilder

Tilbage til de gode gamle dage?

Nej, DG er ikke blevet romantiker eller blind for de mange fordele, der også er ved digitale hjælpemidler.

Men gymnasiet mener, at det er nødvendigt at stoppe op og mere aktivt og bevidst forholde sig til, hvordan og hvor meget vi anvender de digitale medier.

Forskning viser, at den store brug af pc og mobiltelefon - også brugen af de sociale medier, spiller ind på udviklingen af stress og FOMO - altså koncentrationsbesvær, søvnbesvær og vanskeligheder med at fokusere og fordybe sig.

Det er alt sammen faktorer, der gør det vanskeligere at følge med fagligt - og som også kan indvirke negativt på den enkeltes trivsel.

Eksperiment observeres ...

Forsøget på DG er så interessant - netop fordi det strækker sig over en hel uge - at forsker i sociale medier på Aalborg Universitet Jesper Aagaard - sammen med nogle studerende - vil observere elevernes reaktioner og interviewe dem om deres oplevelser med at være offline.

Skolen får også besøg af journalist og foredragsholder Thomas Skov, der vil fortælle om sine egne erfaringer med at tage "en kold tyrker" fra de digitale medier.

For at undersøgelsen af elevernes forbrug af de sociale medier kan bliver så fyldestgørende som muligt, har eleverne i ugen op til offline-ugen besvaret et stort og detaljeret spørgeskema om deres forbrug af mobiltelefon og computer. Resultaterne af observationerne, interviews og spørgeskemaundersøgelsen vil blive fremlagt på et fællestime-arrangement.

Tid til refleksion

Hver dag skal eleverne desuden bruge de sidste fem minutter af deres sidste time på at reflektere lidt over, hvorledes man egentlig er kommet igennem en hel skoledag uden mobil, uden facebook, uden Twitter og hvor man ellers er henne på de sociale medier.

Og så er der de hard-core elever, der vil gå linen ud, skrive en kontrakt med skolen og indvillige i at gå all-in, så man heller ikke bruger computer og mobil derhjemme.

Ugen slutter af med en fællestime og foredrag af journalist Thomas Skov om de sociale medier.

Forsøget er ikke et forsøg, der skal få eleverne til at holde op med at bruge mobilen, men forsøget skulle gerne bevidstgøre eleverne - og også lærerne om, hvordan og hvor meget de er på nettet, og på den måde gøre dem lidt bedre i stand til at sortere i brugen af både mobil og PC.