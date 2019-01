Elsker frivilligt arbejde

BRØNDERSLEV: Bertel Christensen gik på pension for næsten fire år siden, men det betyder ikke, at han er indstillet på at slå benene op i sofaen.

Efter 43 år i Hjørring Amt og Region Nordjylland, som først kontoransat og sidenhen kontorchef i løn- og personaleafdelingen i sygehusvæsnet, så skal tilværelsen for Bertel gerne byde på nye udfordringer.

- Hvis ikke jeg laver noget, så slider jeg den stol op, som jeg sidder på, siger han med en afdæmpet latter.

Derfor blev han hurtigt efter pensionen frivillig i Bifos, der er en idrætsforening for personer med sindslidelser.

Hos Bifos er han blevet valgt ind i den seks mands store bestyrelse, som bare én af to frivillige. Og qua Bertels tidligere job har han fået ansvaret for foreningens regnskaber. Men den står også på organisatoriske opgaver, som kampplanlægning i de forskellige sportsgrene til det årlige efterårsidrætsstævne, som afholdes hjemme i Brønderslev.

Livet som frivillig er noget han nyder - for det er noget, som både hjælper andre, men han får også selv noget ud af det.

- Jeg synes, det er dejligt, at jeg kan hjælpe med noget, der ellers ikke vil være mulighed for. Desuden får jeg også selv en tilfredsstillelse ved at gøre ting, der får en forening til at fungere, og når jeg ikke vil sidde stille, så kan jeg jo ligeså godt bruge tiden positivt, fortæller han.

Logen dannede vejen

Bertel meldte sig ind i Odd Fellow-logen i Brønderslev for godt 30 år siden. Det var her, at han for et par år siden fik kontakt til Bifos.

- Der var en i logen, som spurgte, om der ikke var nogle, som kunne tænke sig at blive frivillig i Bifos, og så meldte jeg mig, forklarer han om baggrunden for, at han i dag arbejder frivilligt i idrætsforeningen for psykisk sårbare.

Bertel Christensen mener, at der burde være flere, som melder sig som frivillige og kommer derfor med en opfordring.

- Det gælder bare om at kaste sig ud i det. Der er så mange glade mennesker, som hygger sig og snakker med hinanden. Men vi skal også huske på, at vi frivillige ikke skal overtage ansattes opgaver. Vi skal være sukkeret på brødet, lyder det fra Bertel Christensen