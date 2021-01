En del af gammel skole er styrtet sammen

DYBVAD:En længe på den gamle skole i Dybvad er i løbet af natten til lørdag styrtet sammen. Ingen personer er kommet til skade, men området bliver nu afspærret.

Nordjyllands Politi fik anmeldelsen om sammenstyrtningen omkring klokken 09 lørdag morgen. Men præcis hvornår længen kollapsede ved politiet ikke.

Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Dorthe Krogh, fortæller, at naboer til skolen har fortalt, at bygningen var intakt, da de gik i seng fredag aften, men at den var styrtet sammen, da de stod op.

Beredskabet stiller nu hegn op omkring den gamle skole, og opfordringen er, at man holder sig uden for hegnet, siger indsatslederen.

Der vil i næste uge blive foretaget tekniske undersøgelser for at forsøge at finde ud af, hvordan bygningen kunne styrte sammen, fortæller vagtchef hos Nordjyllands Politi, Henrik Beck.