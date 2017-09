BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Det bliver en duel på tal, når de to borgmesterkandidater, Mikael Klitgaard (V), og Arne M. Jensen (S), torsdag klokken 17 mødes i Hjallerup Idrætscenter.

Det er budgettet for 2018, de to vil gennemgå nærmere, og give deres bud på kommunens husholdningsbudget for 2018.

Det er LO Brønderslev-Dronninglund, der er arrangør af mødet.