En god udmelding

BRØNDERSLEV: Handelschef Lars Bisgaard Andreasen glæder sig over at der nu bliver mulighed for at få sat fokus på Brønderslev midtby.

Det er formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksens udmeldinger om etablering af et midtbyråd, som Lars Bisgaard Andreasen finder spændende.

- Midtbyen står overfor nogle gevaldige udfordringer i de kommende år, så det er vigtigt at vi får lagt en strategi for, hvordan vi tackler fremtidens krav til en midtby, påpeger Lars Bisgaard Andreasen.

Han har selv masser af gode ideer til hvordan man kan skabe mere liv og aktivitet i midtbyen, men det kræver et samspil mellem byens institutioner og foreninger.

- Jeg bliver nød til at sige, at det er i ellevte time vi kommer i gang for vores detailbutikker er presset af en manglende fokus, fra kommunen side, på detailhandlens udfordringer.

Men butikkerne har langtfra givet op. Ifølge Lars Bisgaard Andreasen er der stadig gejst og kampvilje i detailbutikkerne.

Men han lægger ikke skjul på at det kræver vilje fra politisk side til at ville prioritere en opgradering af midtbyen i kommunens største by.

Der skal blandt andet følges op på de gode initiativer der er sat i værk med nybyggeri omkring den gamle politistation. Nu skal der kigges på Banegårdspladsen, og det haster.

Her peger handelschefen på de gode tanker som er fremlagt af Borger 9700.

- Vi har lignende tanker som vi vil fremlægge på et senere tidspunkt, lover Lars Bisgaard Andreasen.

Han ser Banegårdspladsen som et centralt og samlende midtpunkt i byen.

- De tanker, vi har gjort os om Banegårdspladsen flugter godt med andres. Vi har dog et par ekstra detaljer som vi tror, vil løfte byen endnu mere.

Han vil senere på året forsøge at samle ejerne af bygningerne i midtby.

- Vi står overfor nogle udfordringer med tomme butikslokaler og i Brønderslev Handel er vi naturligvis interesseret i at lokalerne ikke står tomme for længe ad gangen. Derfor gør vi os tanker om hvordan vi, sammen med ejerne og kommunen, kunne lave en fast plan for hvad vi gør når butiksejeren går på pension.

Han glæder sig over meldinger fra Brønderslev Erhverv & Turisme nu også vil fokusere på de tomme lokaler.

- Det er rigtig godt at høre, og som ildsjæl varmer det ens hjerte at vi nu forhåbentligt kan få et samarbejde op at køre, hvor alle der har berøringsflade med området, vil trække på samme hammel.

Lars Bisgaard Andreasen er ikke i tvivl om at det vil betyde vækst og arbejdspladser i Brønderslev.