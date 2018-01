En hel by til kamp mod indbrud

BRØNDERSLEV/SERRITSLEV: Nabohjælp er et godt middel mod indbrudstyve. Det slog både vicepolitikommissær Kaj-Verner Jensen og indehaver af KN Låseservice, Peter Allan Christensen, fast på et borgermøde i Serritslev.

Det var Serritslev Borgerforening, der havde indkaldt til borgermøde på baggrund af den seneste tids mange indbrud.

I løbet af kort tid er der begået 11 indbrud i Serritslev. I Asgaard i Brønderslev er der på en uge sket otte indbrud.

Kaj-Verner Jensen konstaterede, at indbruddene er sket i dag- og aftentimerne.

Det er konstateret, at en litauisk gruppe har begået nogle af indbruddene. Få dage efter indbruddene er mobiltelefonerne sporet til Litauen.

Kaj-Verner Jensen opfordrede hele byen til at stå sammen og blandt andet etablere nabohjælp.

Han konstaterede, at ligusterhække er indbrudstyvenes bedste ven.

- Tidligere havde vi facade ud mod vejen. Men i moderne byggeri har man garagen ud til vejen, og køkken og stue på bagsiden af huset. Her kan tyvene have frit spil.

Derfor lød opfordringen til at klippe noget af hækken.

- Nogle sætter et stakit op, og for at gøre det let for indbrudstyvene, sætter man en dør i.

Kaj-Verner Jensen opfordrede til, at et hus ser beboeligt ud.

- Lad en barnecykel ligge i indkørslen, lad naboen tømme postkassen og fylde skrald i affaldssækken. Og måske skal naboens bil parkeres i indkørslen.

- Lys er noget, indbrudstyvene bryder sig om, og især hvis man kan lave installationer, hvor lyset tænde og slukke, så dets er ud til, at der er nogen hjemme.

- Indbrudstyve placerer undertiden genstande, for at se om de bliver flyttet.

- Jeg har talt med mange indbrudstyve, og de fortæller næsten altid, at de begår indbrud, hvor ingen er hjemme. Og tager det mere end tre minutter at bryde et vindue op, vælger de et andet mål, oplyste Kaj-Verner Jensen.

Borgere kunne fortælle, at de har rettet søgelyset mod personer, der ikke bor i byen. Forleden var der en borger, der fulgte efter en blå kassebil, der kørte rundt i området.

- Skriv registreringsnummeret ned, og ring til politiet, lød opfordringen fra Kaj-Verner Jensen. Mange af de indbrud, der opklares, skyldes årvågne borgere.

- Hvis man støder på personer, der ser søgende ud, kan man jo altid gå ud og spørge om der er noget, man kan hjælpe med. Det kan de ikke li’, hvis de har dårlig samvittighed.

Kaj-Verner Jensen opfordrede til at mærke værdier og skrive numre ned på computere og mobiltelefoner.

- Der er kun 10 procent af indbruddene, der opklares, kunne Kaj-Verner Jensen fortælle.

Kaj-Verner Jensen håber på, at der rettes op på dette faktum, når der 1. februar etableres en specialenhed i Brønderslev, der skal opklare indbrud.

Mange tror, at kriminaliteten er steget, men den er faldet gennem 20 år - dog ikke lige i Serritslev.

Peter Allan Christensen fra KN Låseservice fortalte om muligheder for at sikre døre og vinduer. Der var også repræsentanter fra Verisure, der præsenterede alarmer.

Der var 65 borgere mødt.