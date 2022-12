En juletradition: Mange afslutter juleaften på værtshus hos Tina på Bjælkehytten

BRØNDERSLEV:24. december behøver man ikke synke helt ned i sofaen ovenpå aftenens begivenheder. Værtshuset Bjælkehytten i Brønderslev åbner klokken 22 - og her er der en del folk, der har tradition for at slutte juleaften af.

- Det er en tradition, jeg har overtaget fra den tidligere ejer. Der kommer faktisk en hel del, fortæller indehaver af Bjælkehytten, Tina Nielsen.

Hun oplever, at der er to hovedgrunde til, at folk har lyst at komme på værtshus juleaften.

- Den ene ting er, at der er nogle, der gerne vil ned og sige hej til andre gamle klassekammerater, som er hjemme og mødes. Og så er der nogle, som har siddet alene og ikke har familie, og så kan de få noget socialt juleaften, fortæller Tina Nielsen.

En del har siddet hjemme med familien først og vil gerne lige ned og have en øl og sige hej og god jul. Selv har hun det fint med at skulle på arbejde 24. december om aftenen.

- Jeg har store børn, og vi starter bare lidt tidligere, fortæller Tina Nielsen, der altså kører på arbejde klokken 22 og lukker sit værtshus op.

- Der er rigtig god stemning sådan en aften, fortæller hun.

Bjælkehytten ligger i Frederiksgade i Brønderslev.