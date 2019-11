En kom lettere til skade i sammenstød

HJALLERUP:En person kom lettere til skade onsdag eftermiddag klokken lidt over 16, da to biler stødte sammen på rute 180 lige syd for Hjallerup. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

En bilist overså, at den forankørende bremsede op, og kørte derfor op i bilen foran. Det var chaufføren i den forreste bil, der klagede over smerter i nakken efter sammenstødet, men umiddelbart var der ikke sket noget alvorligt. Derudover skete der udelukkende materiel skade ved uheldet.