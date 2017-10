En nybygget rejefabrik står snart til søs

BRØNDERSLEV: Snart vil en helt ny rejetrawler sejle ind i Skagen Havn, og ombord er en rejekoger fra Brønderslev-virksomheden Intech International A/S.

Redder Christian Pilegaard så onsdag aften den rejefabrik, der skal monteres på den nybyggede rejetrawler. Det skete på virksomheden i Brønderslev, hvor den var stillet op.

Nu skal fabrikken så pilles ned igen, og siden opstilles på trawleren. Virksomheden prøveopstiller altid rejefabrikkerne, inden de sendes uden for fabrikken.

Rejefabrikken var prøveopstillet for, at besøgende fra fiskerimessen i Aalborg kunne se en helt færdig rejefabrik, der er klar til at blive sat i drift.

Christian Pilegaard har købt rejsekogeren til sin trawler Emmely Pilegaard, der er ved at blive opbygget i Thyborøn. Det er kun to år siden Christian Pilegaard købte en rejefabrik til sin nuværende rejetrawler, men da den er 30 år, har han valgt at få bygget en ny trawler. Den er bygget i Riga i Letland, men skal så færdigmonteres i Thyborøn, inden den vender til sin hjemhavn Skagen.

Byggeriet af trawleren er blevet forsinket. Det var planen, at den skulle være klar 1. oktober. Rejekogeren er klar til at blive monteret, og det vil snart ske sammen med den øvrige montering på trawleren.

Christian Pilegaard glæder sig til at få den 28 meter lange rejetrawler hjem. Han lander kogte sørejer i Sverige og Skagen.

- I og med, at jeg får en ny trawler, der bedre tåler hårdt vejr, kan vi i højere grad sikre leverancerne fra fabrik og auktion, bemærker Christian Pilegaard.

Han lægger ikke skjul på, at der er bedre forhold for fiskerne i dag.

Direktør Leif Carøe Andersen viste stolt den ny rejefabrik frem til Christian Pilegaard og alle de andre besøgende. I forbindelse med fiskerimessen åbnede Leif Carøe Andersen fabrikken i Brønderslev, og der var besøgende fra lande som blandt andet Kina og Canada.

Leif Carøe Andersen er en glad mand. På fiskerimessen har han fået seks-syv ordrer. Og en ordre til Canada er én af de største rejefabrikker, der nogensinde er produceret.

Han ønsker ikke at fortælle størrelsen på ordrerne.

- Men det er store ordrer. Rigtig store, siger han.

Virksomheden beskæftiger i dag 63 mand, og der er i disse dage ansættelsessamtaler med yderligere en håndfuld kommende medarbejdere.

På det seneste er virksomheden bare vokset og vokset. I løbet af blot fire er antallet af medarbejdere steget med 45.

Leif Carøe Andersen fortæller, at der er ordrer frem til midten af 2019.

- Men kommer der ekstra ordrer, bliver der også plads til dem, storsmiler Leif Carøe Andersen.

Virksomheden har netop udvidet med 3.300 kvadratmeter, så der nu er 6.500 kvadratmeter under tag.

Han understreger, at nøgleord for virksomheden er troværdighed, professionalisme samt kvalitet. Virksomheden har kunder over hele verden. Det er første gang, han tilbyder gæster på fiskerimessen at se en færdig rejefabrik.