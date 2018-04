En solid støtte takker af

BRØNDERSLEV: - Det har været 15 spændende år, hvor jeg sammen med andre har været med til at støtte en god sag.

Marianne Nellemann stopper mandag 16. april som formand for Støttekredsen for Nordjyllands Idrætshøjskole.

- Der skal findes en afløser, og jeg kan garantere for, at det er en post med mange oplevelser.

Marianne Nellemann kom i bestyrelsen i 2003 og påtog sig formandsposten i 2007.

- Det var Jens Tofting, der har bestridt formandsposten i 20 år, der kontaktede mig. Først sagde jeg nej, da jeg i forvejen var med i skolebestyrelse m.v. men ændrede holdning. Og det har jeg aldrig fortrudt, siger Marianne Nellemann.

Det er en forening i god gænge, hun forlader.

- Vi havde nogle svære år i kølvandet på finanskrisen. Det gjaldt både skolen og støttekredsen, fortæller Marianne Nellemann. I dag er der fuldt hus på skolen med 120 elever.

Støttekredsen blev oprettet i 1976, 10 år før skolen blev indviet. Der var stor folkelig opbakning til skolen.

Det er ikke få ting, støttekredsen har været med til at støtte.

- Vi har givet tilskud til mange elevers ophold. Specielt udenlandske elever, der dermed kunne få et ophold på Nordjyllands Idrætshøjskole.

Dertil kommer tæppe til bagvæggen, klatrevæg, tilskud til flygel, tilskud til nye stole i foredragssalen, tilskud til indretning af sportslounge, nye lamper, ny bar som blev produceret i samarbejde med Brønderslev Produktionsskole og mange andre ting.

- Man kan sige, at støtteforeningen er fundamentet for højskolen. Den lokale forankring spiller nu som i årene forud for etablering af højskolen en stor betydning.

- Det siges også om støttekredsen, at vi er forældre til et velskabt barn. Det er vi meget stolte over, siger Marianne Nellemann.

- Det er dejligt at komme på en højskole og møde elever og personale. Der er et fantastisk samarbejde med ledelse og ansatte, og der er altid positiv opbakning fra alle. Heriblandt også køkkenpersonale og pedeller.

- Der er sket meget på ledelsessiden i min formandstid. Det begyndte med Troels Rasmussen som forstander og senere Louis Mogensen. I 2013 tiltrådte Ole Wille som forstander og Eva Terp-Hansen som vice-forstander. Da Ole Wille stoppede i 2017, blev Eva Terp-Hansen forstander og Karsten Nielsen ny viceforstander.

- En af de store oplevelser for mig var, da vi 24. maj 2011 havde besøg af regentparret, og jeg kom til at sidde til bords med Dronning Margrethe. Besøget skete i forbindelse med højskolens 25-års jubilæum.

Støttekredsen er arrangør af en række musik-arrangementer, foredrag med mere.

Der har været kendte navne som Bent Fabricius Bjerre, Trine Gadeberg, Kirsten Siggaard, Lars Lilholt, Poul Krebs, Hush, De Gyldne Løver, Lis Sørensen, Sebastian og mange flere. Vi har flere gange haft TV2 på besøg, inden de startede deres turne. De seneste syv år har Prinsens Musikkorps underholdt ved nytårskoncerten med forskellige solister, senest Bodil Jørgensen.

- Da Billy Cross var på besøg sammen med Everybody’s Talking, inviterede vi dem hjem til os privat, og det var helt specielt, og også en aften vi aldrig glemmer, siger Marianne Nellemann.

- I flere år har vi også haft et udbytterigt samarbejde med Højskoleforeningen Vendsyssel.

Støttekredsen modtog i 2010 årets Kulturpris på 25.000 kr. fra Spar Nord Fonden. Det var dejligt at få det skulderklap og det var vi stolte af.

Det er støttekredsen, der er arrangør af ældresang under ledelse af Else Højgaard. Der blev fejret 30-års jubilæum 7. april, hvor Den Gamle Sangskat kom på besøg, og sørgede for en oplevelsesrig aften.

- Er der nogen, der ønsker at træde ind i bestyrelsen, hører vi det meget gerne, siger Marianne Nellemann. Jeg kan virkelig kun opfordre til det. Det har været fantastiske år for mig med utallige gode oplevelser. Og så er det en god ting at kunne bidrage til en forening af enhver art og kunne give en hånd. Bestyrelsen på syv konstituerer sig selv.

- Selvfølgelig hjælper det og gør det hele sjovere, når man sidder i en bestyrelse, hvor vi altid støtter og hjælper hinanden. Vi har en god og stabil bestyrelse, hvor medlemmerne har så stor erfaring.