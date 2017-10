En velkommen udviklingspulje

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: - Det er en særdeles velkommen pulje. Den passer som fod i hose til vore tanker.

Det siger borgmester Mikael Klitgaard (V) om den pulje på 73 millioner kroner, som Realdania har stillet i udsigt, og i samarbejde med kommunerne bruge på udvikling af hovedbyerne.

Mikael Klitgaard tænker her på projektet på Banegårdspladsen, der er i spil for tiden.

- Når der er en sådan pulje, skal vi selvfølgelig forsøge at få andel i pengene.

Puljen skal efter planen benyttes i hovedbyer, da disse har et potentiale som dynamo for udviklingen i et større geografisk område. Men byerne er samtidig også udfordret af samfundsudviklingen på en række områder. Det er derfor vigtigt, at kommunerne tager aktivt stilling til, hvordan deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, og hvad der skal skabe liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum.

- Vi vil straks gå i gang med at udforme en ansøgning, forsikrer Mikael Klitgaard.