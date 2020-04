Endnu en beboer på plejecenter i Brønderslev død med corona

BRØNDERSLEV:Endnu en beboer på Plejecenter Valdemarsgade i Brønderslev er død med corona.

Der er tale om en mand, som var i terminal fase, og han døde i weekenden.

Det oplyser informationsmedarbejder Mette Krogh fra Brønderslev Kommune til NORDJYSKE Medier.

Dermed er to beboere på plejecentret døde med corona - også den første var i terminal fase.

Demensplejehjemmet har været hårdt ramt af Covid-19, siden virusset blev konstateret hos en 75-årig mandlig beboer lørdag i forrige uge. Denne beboer er ifølge Mette Krogh fortsat indlagt på sygehuset.

Brønderslev Kommune fik efterfølgende testet alle 27 beboere, og det viste sig, at seks var smittet - og det er to af disse, som nu er døde.

Også ti ud af i alt 43 ansatte blev testet positive.

Man gik derfor straks i gang med inddæmme smitten, så ansatte med corona blev sendt hjem - og beboerne bliver forsøgt holdt på deres stuer. Samtidig er der lukket ned for brugen af vikarer.

Ifølge Mette Krogh er det lykkedes at få vagtplanen til at gå op, da fastansatte har tilbudt at møde ind på plejecentret, selv om de egentlig skulle have ferie.

Hun er ikke bekendt med, at der skulle være smittede på andre af kommunens plejecentre.

I sidste uge blev der rejst kritik af plejecentret fra en vikar, der forrige lørdag skulle arbejde på Valdemarsgade, da den første beboer blev konstateret smittet. Vikaren har i NORDJYSKE Medier givet udtryk for, at der efter hendes opfattelse ikke var styr på myndighedernes retningslinjer og krav om brug af værnemidler.

- Det er beklageligt, hvis en ansat har haft en oplevelse som beskrevet. Vi forsøger at indskærpe, at retningslinjerne bliver fulgt, og det er også min opfattelse, at det er tilfældet i stor udstrækning, lød svaret ved den lejlighed fra sundhedsdirektør Henrik Aarup, Brønderslev Kommune.