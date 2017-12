Endnu en weekend med mange indbrud

VENDSYSSEL: Endnu en weekend med stribevis af indbrud i Vendsyssel, som lige for tiden plages af mange indbrud i privat beboelse. I Frederikshavn kommune har der været 14 indbrud, som alle ligner hinanden, fortæller Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

- Der er sket fra om eftermiddagen eller om aftenen og stort set alle steder er der brudt et vindue op, siger Peter Skovbak.

Fredag skete der fem indbrud i Elling på Ingemannsvej og Brorsonsvej. Fredag eller lørdag har der været to indbrud i Sæby på Peder Munksvej. Det ene sted har tyvene forsøgt at skære pengeskab op med vinkelsliber. Lørdag aften var der syv indbrud i Frederikshavn på Peter Suhrs Vej, Skovalleen, Wormstrupvej og Lars Pilgårds Vej.

Tyve har også slået til i Jammerbugt Kommune. Værst er gået ud over borgere i Aabybro, hvor der har været 10 indbrud i privat beboelse på Kaj Munksvej, Indius Jensens Vej, Ågade, Birkelsevej, Fasanvej, Ahornvej, Kastanjevej og Stendyssen. Indbruddene er sket mellem torsdag formiddag og søndag aften, oplyser Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

I Kaas var der søndag eftermiddag et indbrud på Skolekrogen, hvor der ikke blev stjålet noget. I Bonderup ved Fjerritslev var der på Bonderup Østergade lørdag aften et indbrud, hvor tyvene kom ind ved at bryde en dør op.

I Hjørring Kommune har indbruddene hovedsageligt ramt i Hirtshals mellem fredag og lørdag, hvor der er sket fire indbrud i Danmarksgade, Fynsgade og på Søren Toftsvej.

I Sindal var der et indbrud på Erantisvej. Det skete mellem onsdag og fredag. I Vrensted var der lørdag indbrud på Kirkemarksvej, hvor tyvene kom ind ved at bryde et vindue op.

I forbindelse med de mange indbrud er der blevet stjålet ting som smykker, kontanter, småelektronik som f.eks. smartphones og bærbare computere, sølvtøj, vin, mountainbike, waveboard, fjernsyn og lysestager.