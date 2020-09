Endnu et gymnasium sender elever hjem - forældre smittet

DRONNINGLUND:Elever fra to klasser på Dronninglund Gymnasium blev torsdag sendt hjem, og de kan først komme tilbage, når de er blevet testet negative for coronasmitte.

Ingen af de knap 50 elever er konstateret smittet endnu, men det er forældre til to elever i hver af de to klasser: En 2.g og en 3.g klasse.

Én af eleverne fra de to familier har "Covid-19-lignende" symptomer, men vedkommende har endnu ikke fået svar på sin test.

Torsdag fik alle elever i de to klasser besked på, at de skal blive hjemme, indtil de er blevet testet og har fået besked om, at de ikke er smittet.

- Vi "før-reagerer". Almindeligvis vil man først sende elever hjem, hvis en elev ér konstateret smittet, siger vicerektor John Pristed fra Dronninglund Gymnasium.

Samtidig med, at elever fra de to klasser har fået besked på at lade sig teste, har gymnasiet informeret alle de andre elever om, at de skal passe ekstra på.

Blandt andet ved at huske øget håndhygiejne og holde afstand. Ikke kun i klasserne, men også i pauserne, hvor lærere nu holder ekstra øje med, om afstandsreglerne overholdes.

Vicerektoren understreger, at personale og alle elever på gymnasiet er orienteret, og at forældre har fået besked via eleverne.