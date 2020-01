Ensomhed, digitalisering og klippekort

BRØNDERSLEV:På Ældrerådets første møde i 2020 blev der både taget et kig bagud til det forgangne år og kastet et blik på fremtiden.

- Det er nu vedtaget, at plejecenteret Margrethelund står foran en stor renovering og ombygning, hvilket er voldsomt tiltrængt. Ældrerådet ønsker at være med til at præge ombygningen og har derfor vedtaget, at Jonna Råsted indtræder i styregruppen for projektet, fortæller Ældrerådets formand, Inger Møller Nielsen.

Mere digitalisering

Pejlemærkerne for 2020 vil, ud over hele tiden at forholde sig til de fysiske rammer, være ensomhed blandt ældre, hvor rådet ønsker at følge op på og evaluere de tiltag, der bliver taget.

- Vi har også fokus på skærmløsninger, der er et stadigt mere aktuelt emne, siger Inger Møller Nielsen og henviser til de it-mæssige og teknologiske muligheder, der er i konstant udvikling.

- Der bliver indført mere digitalisering i den pleje, kommunens borgere tildeles. Skærmløsninger i borgerens hjem, hvor han eller hun bliver kaldt op og mindet om at tage sin medicin, drikke et glas vand, spise sin mad og lignende. Nogle er for og andre imod, for rådet er det vigtigt, at det er en frivillig løsning for borgerne, siger hun.

Info om klippekort

Et andet fokusområde for Ældrerådet i både 2019 og 2020 er klippekortordningen, hvor ældre borgere kan få hjælp til eksempelvis at tage til frisøren.

- Selv om Brønderslev Kommune har bibeholdt klippekortordningen, er det fortsat til diskussion i rådet, om vi oplyser nok om mulighederne for den ældre borger. Ordningen kommer til sin ret, når borgeren selv kan vælge, hvilken aktivitet, man gerne vil have hjælp til, så vi vil gøre, hvad vi kan for at flest muligt er bekendt med ordningen, oplyser Inger Møller Nielsen.

I 2019 har Ældrerådet to gange mødtes med byrådets ældreomsorgsudvalg, og førstnævnte glæder sig over samarbejdet med de lokale politikere og føler, at rådets stemme bliver hørt. Der er også afviklet to dage med træffetid og arrangeret et velbesøgt foredrag med læge og forsker Henning Kirk.