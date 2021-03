Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte angående dit fibernet? Sådan fordeler det sig i Vendsyssel

I sommeren 2019 godkendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en fusion mellem SE og Eniig, der var de to største jyske energiselskaber. De blev til sammen til koncernen Norlys, der i dag ejer størstedelen af fibernettet i Jylland.

Sådan er Norlys opdelt

Koncernen Norlys kan inddeles i to ben. Et infrastruktur-ben og et service provider-ben. Service provider-benet, kender vi i daglig tale som internet- og tv-udbydere. Infrastrukturselskabet dækker det meste af Jylland og er tilgængelig i det meste af Danmark, det er infrastrukturforretningen, som ejer de fysiske fibernetkabler, som er gravet i jorden. Det er internetudbyderne, der er de væsentlige for fibernet-kunderne.

Det fibernet, som infrastrukturselskabet ejer, lejer de ud til både egne internetudbydere, som Stofa og Boxer, men også andre udbydere såsom YouSee, Fastspeed, Telenor osv. Disse organisationer lejer sig ind på Norlys' fibernetkabler og sælger efterfølgende en service til deres kunder.

Grafik: Jette Klokkerholm

Udover at leje fibernet ud ejer Norlys også Stofa og Boxer. Dog ændrer det ikke på noget i forhold til udlejningen af deres fibernet. Når Norlys forhandler med Stofa, sker forhandlingerne gennem OpenNet, der er en wholesaleplatform. De sørger for, at der er "ikke-diskriminerende vilkår", altså at Stofa bliver behandlet på lige vilkår med Norlys' andre lejere, på trods af deres ejerskab.

Grafik: Jette Klokkerholm

Sådan fordeler fibernettet sig i Vendsyssel

Selvom Norlys ejer størstedelen af fibernettet i Jylland, adskiller Nordjylland sig dog fra resten. I Nordjylland deler Norlys nemlig fibernet-udbyttet med Verdo og Nord Energi Fibernet, der ligeledes sælger fibernet til sine lejere. Derfor kan der godt være forskel på folks fibernet på trods af, at de måske har den samme udbyder. Men det har dog ikke nogen betydning for kunderne, som køber fibernet hos en udbyder.

Grafik: Jette Klokkerholm

Selvom der på overstående grafik står, at et selskab ejer fibernettet i et område, er det ikke ensbetydende med, at der er fibernet i alle områderne endnu. Så bor man i et område, hvor Norlys står på kortet, og man ikke kan modtage fibernet, men ønsker det, er det dem, man skal tage fat i. Eller endnu bedre områdets bredbåndskoordinator.

En bredbåndskoordinator er én, der er ansat til at videreformidle, hvor i området der er efterspørgsel på fibernet. Derfor kan man kontakte bredbåndskoordinatoren angående sit ønskede område, som vil blive videreformidlet til det selskab, der har området. De områder, hvor der er stor efterspørgsel bliver nemlig prioriteret først, når det kommer til nedgravningen af nye kabler.

Hvem skal jeg kontakte?

Oplever du problemer med dit fibernet, skal du ikke kontakte Norlys, Verdo eller Nord Energi Fibernet. Du skal i stedet tage kontakt til den udbyder, du har valgt, og som du modtager opkrævning fra.

Tilbage under fusionen var der godt og vel 110.000 danskere, som skulle vælge en ny udbyder, da dem, der tidligere havde Eniig, ikke kunne beholde det. Dog skulle alle danskerne gerne have valgt en ny udbyder, og derfor er det overstået, og nu gælder det samme for dem.

Det er altid udbyderen, man skal tage kontakt til.

Hvad er forskellen på udbyderne?

Der findes mange forskellige udbydere, hvor man kan få fibernet fra. Som tidligere nævnt afhænger det af, hvor du bor i landet i forhold til, om det er Norlys' fibernetkabler, eller om det er nogle andres. Men der er ingen forskel på selve fibernettet, selvom man kan have forskellige udbydere.

Det, der er forskel på, er det abonnement og den ydelse, som man vælger hos sin udbyder.

Hvad så med Waoo?

Waoo er resultatet af en masse energiselskaber, som er gået sammen og har lavet en indkøbsforening. I starten var Norlys en del af Waoo, men 31. januar 2021 trådte de officielt ud, da de allerede ejer Stofa og Boxer. Waoo har efterfølgende indgået en aftale med Fibia.

Waoo lejer sig dog stadig ind hos Norlys på deres fibernet, ligesom de andre gør.