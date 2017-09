Er uenige om budget

BRØNDERSLEV: Museerne i Brønderslev Kommune har indsendt budget 2018 til godkendelse.

- Jeg stemte imod at godkende budgettet, fordi vi kommer til at skulle tage en stor sum af udvalgets penge og bruge dem på kommunens museer. Der er tale om ca. 200.000 kroner fra kulturpuljen, 350.000 kroner fra anlægspuljen og 50.000 kroner oveni. Jeg synes ikke, det er vores opgave at yde så meget i tilskud, og en del af pengene vil jo skulle tages fra støtte til foreningslivet, siger udvalgets næstformand Lars Bisgaard Andreasen (S) og understreger, at han udtaler sig på egne vegne og ikke på vegne af fritids- og kulturudvalget.

Et flertal i udvalget valgte nemlig at godkende budgettet, hvori der er et forventet tilskud fra Brønderslev Kommune på 1.964.000 kr. sammensat med følgende tilskud: 1.940.000 kr. fra fritids- og kulturudvalget og 24.000 kr. i lokaletilskud.

Økonomiafdelingen bemærker i sagsfremstillingen, at der i budget 2018 brutto er afsat 1.386.200 kr. til formålet. Af sagsfremstillingen fremgår desuden, at budget 2018 forventes godkendt 4. oktober 2017 af byrådet.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte altså budget 2018 for Museerne i Brønderslev Kommune.

Men beslutningen var som tidligere nævnt ikke enstemmig.

Ikke en badebilletLars Bisgaard Andreasen stemte imod, men forsikrer, at han ikke stemte imod udvalgets øvrige medlemmer, fordi det kunne ske på en lidt gratis fribillet.

- Jeg havde samme holdning til museernes økonomi, da vi for to år siden lavede budgetaftale om det her, forklarer han og tilføjer:

- Jeg tror måske i virkeligheden, at museerne i Brønderslev hele tiden har for lille en økonomi til at løfte de mange krav, de skal opfylde for at være statsanerkendte. Jeg tænker nogle gange på, om kommunens museer ville få bedre fremtid uden statsanerkendelse og måske burde de overveje at fusionere med andre museer på egnen, mener Lars Bisgaard Andreasen og tilføjer:

- Og skal vi af endelig af med mange flere kommunale kroner til museerne, så synes jeg, det måske skal være så meget, at det virkelig giver genlyd og rækker til noget meget større, siger Lars Bisgaard Andreasen.