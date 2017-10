Erhvervsområde kan nu udvides

ØSTER BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg afviser klager fra beboere på Granvej i Øster Brønderslev mod planerne om at udvide erhvervsområdet ved Ahornvej.

Teknik- og miljøudvalget har godkendt den endelige lokalplan for området, der gør det muligt, at virksomheder kan udvide.

Dog opfordres der til, at der plantes et læbælte. Men der stilles ikke krav om det. Dog understreges det, at virksomhederne skal overholde støjgrænserne.

Der var tidligere planer om et støjværn ved motorvejen, men det krav er frafaldet af teknik- og miljøudvalget, da motorvejen ikke kan ses fra motorvejen.

Bekymrede naboer

Naboer er bekymrede for Klovborgs planer om at etablere en tilkørselsvej til gården.

Lokalplanen gør det muligt at der kan etableres lokale erhverv som håndværksvirksomheder, mindre værkstedsvirksomheder, lettere industrivirksomheder, lagervirksomhed, transportvirksomheder, foruden benzinsalg med tilhørende vaskehal.

Brønderslev Kommune har taget højde for, at der kan opstå støjproblemer fra virksomheder. Ved en konstateret overskridelse af støjgrænserne er det virksomhederne, som skal forestå eventuelle støjmålinger og støjdæmpende foranstaltninger.

Kommunens teknikere vurderer, at der ud fra disse bestemmelser i lokalplanen er foretaget tilstrækkeligt med støjhensyn til naboejendommene.

Godt med ny vej

Karsten Frederiksen (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget, ser store fordele med en adgangsvej fra Klovborg til Ø. Brønderslevvej.

- Denne vej gør det mulig, at den tunge trafik i fremtiden kan ledes uden om byen, hvor den i dag er nødsaget til at køre igennem bymidten. Det samlede antal af tung trafik til Klovborg er på årsbasis 3.400 kørsler.

- Det vurderes, at løsningen vil komme mange borgere til gode, siger Karsten Frederiksen.

Brønderslev Kommune lægger op til, at der snarest igangsættes forundersøgelser, da der er en betydelig risiko for, at der findes fortidsminder i området. Bygherre skal straks tage kontakt til Vendsyssel Historiske Museum, så disse forundersøgelser hurtigt kan komme i gang.