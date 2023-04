Et døgn med følelser og fællesskab: Forberedelser til Stafet for Livet er i gang

BRØNDERSLEV:Snart er det igen tid til, at Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev bliver ramme for årets Stafet for Livet. Det oplyser Tove Nygaard, der er fightertovholder og en af de frivillige bag stafetten, i en pressemeddelelse.

- Vi kalder stafetten Danmarks smukkeste stafet. I år er det 17. og 18. juni, oplyser hun.

Alle, der på et tidspunkt i sit liv har hørt ordene ”Du har kræft”, inviteres til at deltage i stafetten som æresgæst – eller Fighter, som de kalder det.

- Stafet For Livet er et døgn, hvor vi sætter fokus på kræftsagen og støtter de, der kæmper og ikke mindst - vi fejrer livet. Stafettens længde på 24 timer symboliserer, at er man ramt af kræft, er det døgnets 24 timer, man lever og kæmper med sygdommen, skriver Tove Nygaard.

Vil nedbryde tabuer

Stafetten åbner lørdag 17. juni klokken 12 med en åbningstale, og herefter går Fighterne den første runde, hvor Brønderslev Harmoniorkester går forrest.

- Alle Fightere har gule t-shirts på og har en solsikke i hånden. Den gule farve signalerer optimisme, glæde, liv, håb og vil dermed vise, at man kan leve med kræft og overleve kræft. På den måde er Fighterne hver og en med til at nedbryde tabuer og tavshed om kræft og ikke mindst give håbet videre til andre kræftramte og deres personlige kamp mod kræft, skriver Tove Nygaard.

Efterfølgende er Fighterne inviteret til en sammenkomst i Den Runde Pavillon, hvor der også er mulighed for uformel samvær og snak med andre Fightere.

- Følelsen af sammenhold og fællesskab blandt Fighterne er meget stærk. På stafetten kan man dele både gode og svære oplevelser fra sin egen kamp med andre, der har været i samme situation. Dette netværk er meget givende og gør Stafet For Livet til en stor oplevelse som Fighter, uddyber Tove Nygaard.

En særlig stemning

Formand for styregruppen bag stafetten, Lone Lønbro, fortæller, at det går godt med forberedelserne.

- Der bliver arbejdet på højtryk fra alle gruppers side, siger hun.

Der er folk, der står for ting som underholdning, logistik og sponsorer.

Årets talere er også på plads. Åbningstalen holdes af Anne Rottbøll fra Børglum Kloster, mens præst Pia Kirkegaard holder talen ved lysceremonien, der finder sted om aftenen.

Lone Lønbro fortæller, at der er en særlig stemning til stafetten.

- Der er sådan en ånd af fællesskab. Det er én sag, vi er der for, og alle enten kender nogen, der har kræft, eller har kræft. Vi kan snakke sammen på kryds og tværs, og de kræftramte får nogen at snakke med, som er ligestillede, fortæller Lone Lønbro.

Hun fremhæver, at man kan dele erfaringer og følelser.

- Det er jo sådan set en fest for livet. Vi er der for at give håb og indsamle et beløb til forskning og give håb for fremtidige patienter. Og så er der de øjeblikke, hvor vi står samlet foran scenen og virkelig mærker alle de følelser, der er i spil. Under lysceremonien står man virkelig tæt sammen skulder ved skulder og giver knusere til folk rundt omkring. Det sætter mange følelser i spil, og det er rørende, fortæller Lone Lønbro.

Formand for styregruppen bag Stafet for Livet, Lone Lønbro. Arkivfoto: Allan Mortensen

Deltagerne i stafetten består af forskellige hold. Alle, der har lyst, kan lave et hold, og det er også muligt at tilmelde sig på et åbent hold, hvor alle kan deltage.

I 2022 var der i Brønderslev tilmeldt 880 deltagere, som til sammen gik ca. 12000 km. Der blev et overskud på 244.434 kroner. Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse og kommer ind både ved deltagergebyr og rundesponsorer, som deltagerne finder enkeltvis eller holdvis. Der er også butikker, der giver donationer.

Stafet for Livet finder også sted andre steder i landet på forskellige tidspunkter.