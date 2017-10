Et døgn på højskole

BRØNDERSLEV: Hvordan er det at gå på en idrætshøjskole? Det får 27 unge fra hele Danmark svaret på. De 27 unge ankom tirsdag med kufferter med tøj og andet udstyr, for at tilbringe et døgn på Nordjyllands Idrætshøjskole. Faktisk bliver det til 28 timer, inden de i dag igen forlader skolen.

- Det er et nyt tilbud til unge, så de kan se, hvordan det er, fortæller forstander Eva Terp-Hansen.

Hun lægger ikke skjul på, at målet er, at de unge vælger at gå på højskolen i det nye år.

Tre nuværende elever stod for at indføre de unge i den nye verden. Én af dem er Ida Marie Nielsen, der er i gang med sin tredje sæson på højskolen.

De unge havde tirsdag forskellig introduktion, og de spiste med på skolen. De deltog også i et motions-arrangement med højskolelærer Jens Mortensen.

Senere var der en rundvisning på skolen, og i går oplevede de en højskoleaften med sang og bagning af snobrød omkring bålet.

I dag skal de så prøve skolens klatrecenter.

En af de måske vordende elever er 21-årige Sandra Juel fra Aarhus.

- Det, der tiltaler mig ved et højskoleophold, er fællesskabet, som jeg nok savner i dag.

Efter at hun har spillet håndbold på eliteplan og hyggeplan samt spillet fodbold, ønsker hun at dyrke nogle mere ekstreme idrætsaktiviteter.

- Det kan man på en højskole, siger hun.

Efter i 2016 at have taget den gymnasiale uddannelse HTX i Egaa, har hun haft lederansvar på en servicestation.

- Men nu trænger jeg til at være mere aktiv med forskellige idrætsgrene, siger hun

Hun skal overveje tilmelding til Nordjyllands Idrætshøjskole.

22-årige Ida Marie Nielsen har haft store oplevelser på højskole.

- Man dyrker rigtig mange forskellige aktiviteter på en højskole, siger ida Marie Nielsen.

Hun har haft så gode oplevelser, at det er hendes planer at uddanne sig til højskolelærer.