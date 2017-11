Et helt specielt år

BRØNDERSLEV: Der er ikke meget, som den 48-årige skolelærer Dorthe Brødslev overlader til andre. I øjeblikket er der byggerod i hjemmet i Nørregade i Brønderslev - et charmerende ældre hus købt i efteråret sidste år, hvor familien flyttede ind i november.

I øjeblikket er hun ved at renovere vægge og loft i et af husets værelser. Heldigvis har hun to flinke piger, der hjælper til med det meste - f.eks. at passe lillesøster Liv, pudse vægge osv.

Men i 2016 var det nu lige før at den tidligere byrådskandidat for partiet Ny Brønderslev, måtte have hjælp udefra. Dorthe Brødslev er fraskilt mor til de to store piger, Caroline og Josefine og i efteråret kom så efternøleren Liv ind i familien - og med hende kom også en 180 graders omvæltning af hverdagen.

Hun vidste i forvejen, at i 2017 skulle hun holde både konfirmation og studentergilde - og nu kunne Dorthe Brødslev så føje en barnedåb til.

- Det er meget specielt som 46-årig, at finde ud af at man er gravid og skal være mor igen, smiler Dorthe Brødslev og fortsætter:

- Jeg tror det sværeste var måske, da jeg skulle fortælle mine piger om det. De vidste jo, at jeg havde en kæreste, men jeg tror absolut ikke de forventede at de skulle have små søskende, selv om Josefine, min mellemste pige altid havde ønsket sig en lillesøster. Heldigvis er begge piger helt pjattede med lille Liv og hjælper det de kan med hende til dagligt.

- Hele min omgangskreds - familie, venner, elever og kollegaer på Hedegårdsskolen i Brønderslev - var meget positive og gik meget op i den lille ny, der var på vej, ikke mindst pigerne i klassen var interesserede og fulgte spændte med i hvordan udviklingen gik, indtil jeg tog på barsel. Flere af mine kollegaer hæklede og strikkede til den lille ny - og hun blev udråbt til skolens lille "maskot".

- Liv kom til verden 15. november 2016 og i januar forsvandt faderen ud af hendes hverdag, så var vi tilbage på egne ben, os piger. Liv Illenora skulle døbes 26. marts og dåbsfest skulle der være, og det blev der også med hele 45 gæster, i lejede selskabslokaler, der var jo ikke plads i huset griner Dorthe.

Allerede 12. maj skulle alle samles i kirken igen, da den mellemste pige, Josefine Sofie skulle konfirmeres, og det skulle selvfølgelig også fejres sammen med hele familien, så Dorthe knokler på igen og får en mindeværdig konfirmation op at stå på Hallund Kro.

Efter disse to begivenheder skulle man tro at der havde været rigeligt med fejringer i familien for et stykke tid, men nej. I juni måned bliver den ældste datter Caroline Christine færdig på Brønderslev Gymnasium og springer ud som rød student. Det bliver selvfølgeligt også fejret på behørig vis, og atter samles familie og venner hos Dorthe og pigerne. Denne gang i haven og carporten i Nørregade.

Det er så tredje gang indenfor tre måneder, at Dorthe Brødslv har kaldt familie og venner til fest, en barnedåb, en konfirmation og nu et studentergilde, noget der ikke er ret mange beskåret at gøre samme år og indenfor så kort tid. Men Dorthe Brødslev, der er kendt som en sej pige, stod ikke tilbage for disse udfordringer, men kløede på og så til at alle pigerne fik hver deres mindeværdige fest.

Dorthe slutter samtalen med at sige:

- At en "mand" er ikke en ø, og jeg er dybt taknemmelig for alle de dejlige mennesker, jeg har i mit liv, der altid er der for mig. Livet giver ingen garantier, og vi må selv sørge for at få det bedste ud af det. Indimellem skal vi turde satse og være modige. Det er det der får os til at leve. Jeg føler mig utrolig privilegeret.

Nu ser Dorthe Brødslev og familien frem mod 15. november og lille Liv Illenoras et-års fødselsdag. Hun håber at få værelset klart til dets nye beboer, fødselsdagsbarnet selv. tex