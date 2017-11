Et hop ud i samfundet

BRØNDERSLEV: Café Kox i Brønderslev og Hjallerup kan måske være rollemodel for lignende projekter, der kan give unge med udfordringer et nyt liv.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har besøgt Café Kox i Brønderslev i forbindelse med, at Folketinget er ved at ændre lovgivningen omkring netop sådanne tilbud til unge.

- Det betyder, at der skal være større frihedsgrad, end tilfældet er i dag, siger Troels Lund Poulsen.

Det er svage unge, der får ny mening med livet. Her har Café Kox været med til at give flere unge et nyt liv. Der er unge, der har været selvmordstruede, der har fundet en mening med livet.

Anika Reister, der selv for tre år siden begyndte i praktik på stedet, er i dag fast ansat, og bistår omkring unge, der skal videre i livet.

- Alene i 2017 er der fire, der har benyttet Café Kox som springbræt til et fast job eller til at komme videre i deres liv.

I løbet af de fire år, Café Kox har eksisteret, er der tæt på 100 unge, der har været i praktik, beskyttet job med mere.

- Det er da noget af en succes-historie, siger Troels Lund Poulsen.

- I regeringen er der bred enighed om, at det ikke holder i længden, at op mod 20 procent af de unge ikke kommer i gang med job eller uddannelse.

Troels Lund Poulsen bemærker, at Brønderslev generelt har gjort en indsats omkring unge, og det har ført til, at omkring 100 er kommet i job eller uddannelse.

Troels Lund Poulsen besøgte også de statslige arbejdspladser på STAR i Brønderslev.

- Jeg bemærkede, at det har smittet af på gejsten i Brønderslev, siger han. Det er godt, at en del unge jurister har fået et job på STAR, og således arbejder lokalt, i stedet for at skulle tage arbejde i København eller Aarhus.

Troels Lund Poulsen kan ikke love, at den ny etape af udflytning af statslige arbejdspladser vil betyde nye jobs i Brønderslev.

Han peger på, at også Hjørring har fået et løft som følge af udflytningen af de statslige arbejdspladser.