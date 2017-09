Et point til Hot Shots

BRØNDERSLEV: Efter sæsonstart lørdag 16. september, der desværre endte med et nederlag, til Sunds Seahawks, ar BFC Vensyssel Hot Shots klar til næste kamp i Unihoc Floorball ligaen, ude mod Hvidovre Attack.

- Der var på forhånd set frem til kampen med spænding idet BFC Vendsyssel i dagene op til kampen havde sagt farvel til holdets træner Steffen Jensen, der af personlige årsager, havde ønsket at stoppe, samtidigt var holdet ramt af 4 afbud, 3 skader og en enkelt der var "arbejdsramt", fortæller klubbens formand, Jeppe Bisgaard.

Hvidovre var på forhånd udpeget som et af de hold vi kunne spille lige op med, med muligheder for at vinde, men det var agendaen. før ovennævnte problemer var indtrådt

Starten af kampen blev da også meget hektisk og der var kun spillet otte minutter før Hvidovre bragte sig foran med 3-0, herefter fik Brønderslev stabiliseret forsvaret og efter flere store chancer lykkedes det Rasmus Rasmussen, i tiden 16.25, at reducere til stillingen 3-1 hvilket blev 1. periodes resultat.

Det gode fornuftige forsvarsspil fortsatte i 2. periode med flere store chancer til Brønderslev holdet, men så skete der det, der let kan ske hvis man presser for højt, uden selv at score, Hvidovre scorede på en løs opstået chance da der var spillet 9.30 min. men heldigvis var Rasmus Rasmussen igen på pletten 45. sek. senere så stillingen nu var 4-2

Den stilling holdt til 1 minut før dommerfløjt hvor det igen lykkedes Hvidovre at score og bringe sig i front med 5-2 hvilket var stillingen ved 2. periodes afslutning.

Brønderslev holdet fik i 3. periode, efterhånden bedre og bedre greb om spillet, og 11.min. inde i perioden lykkedes det først Anton Madsen og 1. min senere Johan Uppström at score til stillingen 5-4, det gav yderligere energi ti Brønderslev spillerne, og med 5 min. tilbage af kampen lykkedes det holdets benjamin, Oliver Frost, at score det udlignende mål til 5-5, på et langskud fra midten af banen, det vakte naturligvis stor jubel på Brønderslev bænken, men trods flere gode forsøg lykkedes det ikke at score yderligere mål så resultatet af den ordinære kamp blev 5-5.

Herefter ventede der 10 minutter, hvor det først scorede mål ville være afgørende, desværre lykkedes det Hvidovre, efter godt 2 minutters spil at score det afgørende mål, så Brønderslev-holdet måtte rejse hjem med kun 1 point i behold.

Point fordelingen med mål og assist i dagens kamp var følgende:

Rasmus Rasmussen 2+0, Johan Uppström 1+1, Oliver Frost, 1+1, Anton Madsen 1+0, Valentin Schmid 0+1, Sune Reinert 0+1, Jeppe Kold 0+1

Der venter holdet et tæt program med to kampe inden for otte dage, torsdag 28. september, hvor der spilles pokalkamp ude mod Team Aarhus, og søndag 1. oktober hjemme mod Helsingør klokken 14 i Brønderslev Hallen.