Et skridt frem for banegård

BRØNDERSLEV: - Vi er lidt tættere på en løsning, men der er lang vej endnu. Det siger borgmester Mikael Klitgaard (V) efter et møde med repræsentanter for DSB omkring fremtiden for DSB-bygningen på Brønderslev Banegård.

Han håber, at der kan findes en løsning for nedrivning af bygningen. Tidligere har DSB krævet godt 5 mio. kr. for DSB-bygningen, men den er nu nedskrevet til omkring 4 mio. kr.

Noget af det, der skræmmer politikerne i Brønderslev, er prisen for at få bygningen revet ned.

- Der har tidligere været talt om ca. én mio. kr. Men når det kostede omkring 700.000 kr. at rive Børnehaven Myretuen i Øster Brønderslev ned, må vi nok forudse, at det bliver noget dyrere, siger Mikael Klitgaard.

Håber på samlet plan

Det er tidligere regnet på, hvad det vil koste at ombygge DSB-bygning til museum.

- Udregninger viser, at det vil koste omkring 30 mio. kr., så det er ikke en mulig løsning.

Mikael Klitgaard håber, at der kan findes en løsning så betids, at DSB-bygningen kan komme med i en samlet lokalplan for hele Banegårdspladsen.

- Men kan det ikke lade sig gøre, må vi lave en lokalplan for den øvrige del af Banegårdspladsen. Vi vil nemlig gerne i gang så hurtigt som muligt, siger Mikael Klitgaard.

Alle må byde

Det Mikael Klitgaard fik ud af mødet er også, at der er visse spilleregler, der skal overholdes, når det er en institution, som DSB, der skal samarbejdes med.

- Når der tale om en statslig bygning, skal den i salgshøring. Alle skal have mulighed for at byde på ejendommen - altså en slags udbud.

- Noget af det, der også skal findes en løsning på, er forholdene for de rejsende. Der skal fortsat være en bygning af én eller anden art til de rejsende.

- Men vi er parat til at tage et møde med kort varsel. Det kan også være et videomøde, så tingene kan afklares hurtigt.

Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K), der også deltog i mødet, ser ingen anden løsning end at jævne banegårdsbygningen med jorden, når det ikke er muligt at indrette museum på stedet.

DSB stillede med flere medarbejdere. Blandt andre chef for Bygherre & Entreprisen, Niels Dam.