Facebook-opslag over grænsen: Ville afstraffe regeringen for coronaindsats

BRØNDERSLEV:Da corona-debatten for alvor begyndte at tage fart igen i efteråret 2020, var en 35-årig mand fra Brønderslev særdeles kritisk indstillet over for regeringens indsats.

I et meget skarpt opslag på sin Facebook-side gav han udtryk for, at regeringen burde straffes hårdt. Det præcise ordvalg i opslaget var noget voldsommere, og det medførte, at en anden Facebook-bruger anmeldte manden.

Onsdag blev den 35-årig så dømt for at have tilskyndet til en forbrydelse, da han skrev opslaget. Straffen lød på 10 dages betinget fængsel, oplyser anklager Morten Sønderby.

Manden erkendte, at han havde skrevet opslaget, men han nægtede sig skyldig i tiltalen.

Ifølge ham var der nemlig ikke meningen, at opslaget skulle tages bogstaveligt, og dermed ikke en opfordring til en forbrydelse.

Han valgte dog at modtage dommen.