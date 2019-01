Fællesskab og oplevelser

BRØNDERSLEV: En gruppe familier med presset økonomi er cirka en gang om måneden på forskellige ture så som en skovtur, hvor man laver juledekorationer, en tur på biblioteket, en idrætstur på en skole eller en tur ud at fiske.

Det sker i Red Barnets Familieoplevelsesklub i Brønderslev, hvor en gruppe frivillige på cirka 15 personer står for at få det hele til at køre rundt.

En af de frivillige er 29-årige Trine Hansen, der engagerede sig i foreningen for et par år siden.

Målgruppen for oplevelsesklubben er sårbare familier - det kan være økonomisk og kulturelt. Cirka halvdelen af familierne har udenlandsk baggrund.

- Det er familier, der ikke selv har råd til til at komme ud eller har overskud til at planlægge en tur i skoven for at samle ind til julepynt, fortæller Trine Hansen.

Turene tager gerne to en halv til tre timer, og de kører ud i en lejet bus og samler folk op et par steder i byen. Så kan alle være med, uanset om de har bil.

- Vi bruger meget naturen og at lege sammen. De kender hinanden og lærer hinanden at kende, og de får et netværk i byen, fortæller Trine Hansen.

Børn er vilde med det

Børnene nyder at lege og finde på selv.

- Børnene er helt vilde med det. De får et fællesskab med hinanden og render rundt på kryds og tværs.

Og de voksne får snakket, både med hinanden og de frivillige.

- Vi lærer dem at kende rigtige godt, siger Trine Hansen, der også ind i mellem har fået en sørgelig historie af nogle af forældrene i familieklubben.

- Vi snakker om, hvordan det går, og det kan også være dybere samtaler en gang i mellem, hvor de åbner op for, hvad de går og tumler med.

På de store ture er de gerne 30-35 personer af sted sammen. De frivillige aftaler forinden, hvem der står for hvad - det kan være at tage billeder, at sørge for mad eller at medbringe fisketure. Og så skal der være en, der er opmærksom på flokken og sørger for, at der er leg.

Trine Hansen kan lide at være med på turene.

- Tiden går rigtigt hurtigt, smiler hun.

Fedt at mødes med nogen

For Trine Hansen har det med at engagere sig i frivillige arbejde været en del af hendes liv længe. Tidligere var hun besøgsven.

At det nu blev Red Barnet hænger blandt andet sammen med, at hun her kan være frivillig sammen med andre frivillige på tværs af alder.

- Vi har et godt sammenhold blandt de frivillige. Det er fedt at mødes med nogen, man ellers ikke ville mødes med, siger Trine Hansen.

- Og når det handler om børn, så har man altid et blødt punkt. Det er lokale børn, men man kan ikke ændre verden på en gang, men man kan ændre noget for et barn, der går i skole i sit eget lokalområde, forklarer hun.

Dygtige børn

På det personlige plan er der også noget i det - ud over glæden ved at hjælpe andre.

- Det giver mig det, at jeg nogle gange tænker, at jeg har et godt liv. Jeg føler mig heldig, at jeg ikke går og tumler med store problemer. Man værdsætter det på en anden måde, siger Trine Hansen.

Hun oplever, at arbejdet i oplevelsesklubben har værdi for familierne og børnene.

- Børnene er dygtige til at værdsætte små ting i livet. Det handler ikke kun om den nyeste iPhone eller det nyeste spil til computeren, siger Trine Hansen.

Trine Hansen har også en mere frivillig opgave i klubben - hun er fundraiser og skal hjælpe med at skaffe penge til aktiviteterne.

Oplevelsesklubben har også en årlig tur til lejrskolen Munkens Klit, hvor de er sammen i tre dage.