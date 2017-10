BRØNDERSLEV: Torsdag aften fandt politiet et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition på en adresse i Brønderslev kommune. I den forbindelse blev beboeren - en 26-årig mand - anholdt, og han blev fredag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 192a. Politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi, oplyser, at grundlovsforhøret endte med, at den 26-årige nu er fængslet i fire uger. Manden kærede ikke dommerens afgørelse.