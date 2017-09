Færdig feriepakke til turister

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Brønderslev skal i højere grad markedsføre sig som turistkommune. Planen er, at turister, der vælger at holde ferie i Brønderslev Kommune kan købe en pakke, der indeholder overnatning på et slot eller bed and breakfast, spisning på en restaurant samt besøg på en virksomhed eller en lokal fødevareproducent.

Det var et af de forslag, der kom frem på en konference, som Brønderslev Erhverv & Turisme holdt for at sætte fokus på de ting, der skal arbejdes med i det kommende år.

Det var Lone Due Bak fra Holtegaard, der fremlagde ideen på vej af en arbejdsgruppe.

Karen Axen foreslog, at der etableres en fælles turistforening for hele Brønderslev Kommune.

- Det vil give større muligheder, i stedet for i dag, hvor der kun findes en turistforening i Dronninglund, sagde Karen Axen.

En gruppe arbejdede med udvikling af erhvervslivet, og her var et af ønskerne en tredje Limfjords-forbindelse, som vil betyde meget for udviklingen i Vendsyssel.

Og så var der i den gruppe enighed om, at vendelboer ikke behøver være tilbageholdende med at fortælle om fortræffeligheder.

- Vi vendelboer er ikke gode til at fortælle om vores succes. Vi skal slå mere ud med armene, og her kan vi lære noget af københavnere, mente kommunaldirektør Søren Steensen, der fremlagde denne gruppes debat.

Borgmester Mikael Klitgaard, der også var en del af denne gruppe, er enig i, at de gode historier skal frem.

Ifølge Mikael Klitgaard har Brønderslev Kommune meget at byde på. Her blev han suppleret af andre fra gruppen, der pegede på, at Dronninglund har flot natur, Hjallerup har et rigt foreningsliv og Brønderslev har jernbanen.

Eva Aagaard, der repræsenterede Dronninglund Turistforening, og var medlem af samme gruppe, mener, at Brønderslev Kommune snart skal betragtes som én kommune.

- Vi må stoppe den snak om øst-vest, sagde hun.

I forbindelse med den debat blev de dårlige muligheder for at komme mellem kommunens hovedbyer Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund drøftet.

Frits Danielsen fra Basis-Tryk i Dronninglund kunne fortælle, at han har en medarbejder fra Brønderslev, der skal op klokken 5 om morgenen for at nå på arbejde til klokken 7.30 i Dronninglund. Han skal omkring Aalborg for at komme til Dronninglund.

Mikael Klitgaard pegede på, at der er en flextaxi-ordning, som kan benyttes. Han tilføjede, at der også er mulighed for at benytte go-more.

Formand for Brønderslev Erhverv og Turisme, Arne M. Jensen, sagde, at flextaxi-ordningen er den mest velbevarede hemmelighed.

En gruppe kiggede også på mulighederne for info-skærme. Her fik erhvervschef Marianne Gade til opgave at orientere sig om, hvad man gør i andre byer. Her var meningerne delte. Nogle fandt, at en infoskærm kun skal fortælle om arrangementer i egen by, mens andre mente, at de skulle omfatte hele kommunen.

Byrådsmedlem Eskild Sloth Andersen foretrækker oplysninger på mobiltelefonen.

- Alle har en mobiltelefon.