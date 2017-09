Færre misbrugere i behandling

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Der er sket et stort fald i antallet af misbrugere, der bliver behandlet i Brønderslev Kommune. Det er dog ikke et udtryk for, at der er blevet færre misbrugere.

Politikerne i Brønderslev Kommunes social- og sundhedsudvalg har med undren konstateret, at der er sket et stort fald i det antal, der behandles. Og derfor blev der sat en ekstra undersøgelse i gang.

- Og det viser sig, at udskiftning i medarbejderstaben er årsag til faldet, hvorved færre misbrugere er blevet "fanget" af systemet.

Rusmiddelcentret har konstateret, at beskæftigelse af unge under 30 år i den periode har været et særligt fokusområde. UngeCentret sendte derfor flere unge i forskellige former for aktivering og beskæftigelse, og det har medført en nedgang i antallet af unge på Rusmiddelcentret.

Ifølge Rusmiddelcentret er det oplevet, at de fleste misbrugere kender hinanden, og det afholder nogle fra at ville gå i behandling.

De begrænsede busforbindelser fra de mindre byer i kommunen har også spillet ind. Der er også borgere, der ikke har råd til busbillet.

Visitationen har henvist personer, der har nedsat funktion, til et andet tilbud, som f.eks. bostøtte.

Der er også i visitationen afvist borgere, der har været i misbrugsbehandling, hvor behandlingen ikke har haft effekt.

UngeCentret mener, at centret er blevet bedre til at stoppe behandlingsforløb, der tidligere kunne køre over flere år. Det er ligeledes UngeCentrets opfattelse, at behandlergruppen er blevet fagligt dygtigere, og det har medvirket, at udsigtsløse forløb stoppes tidligere.

- Nu er tallet så ved at stabilisere sig, fortæller formand for social- og sundhedsudvalget, Ole Jespersgaard (S).

Samlet set har der i 2016 været 50 færre borgere i behandling end i 2015 - et fald på en tredjedel.

Statistikken viser, at to tredjedele af de borgere, der er i behandling for stof- eller alkohol-misbrug, er mænd. Der er sket et fald i den andel af mænd, der er i behandling fra 79 procent i 2015.

Statistikken tegner ydermere et billede af, at det i særdeleshed er unge mænd under 30 år, der er i behandling for stofmisbrug.

Der sker behandling både i Jyllandsgade i Brønderslev og på Dronninglund Rådhus. Men langt den overvejende del af de, der behandles, kommer fra kommunens hovedby Brønderslev.

Ud af de 96, der har været i behandling I 2016, kommer de 54 fra Brønderslev, og det svarer til 56 procent af det samlede antal i behandling. Der er dog sket et fald fra 74 procent i 2015 til nu 54 procent.