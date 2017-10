Fandt oversavet jagtgevær

BRØNDERSLEV: Torsdag aften fandt politiet et oversavet jagtgevær på en adresse i Brønderslev kommune. I den forbindelse blev en 26-årig mand anholdt, og han fremstilles i grundlovsforhør fredag. Politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi, oplyser, at grundlovsforhøret formentlig vil blive holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen.